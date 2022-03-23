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OTOMATİK OYNAT
00:33
Ukrayna polisi Rus sabotaj ekibini kıskıvrak yakaladı | Video 23.03.2022 | 08:44
01:48
Ukrayna: "Rusya'nın 3 günlük mühimmatı kaldı" | Video 22.03.2022 | 15:27
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Ukrayna’nın Mıkolayiv kentindeki Ahıska Türkleri tahliye edildi | Video 22.03.2022 | 15:27
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ABD'de inanılmaz olay! Kavga ayırırken bile ırkçılık yaptılar | Video 22.03.2022 | 14:48
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ABD'de dev hortum ortalığı savaş alanına çevirdi | Video 22.03.2022 | 13:17
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Rusya Ukrayna’nın Jitomir bölgesini vurdu | Video 22.03.2022 | 12:18
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Ukrayna’daki Azov Taburu Rus askerlerini imha etti | Video 22.03.2022 | 08:58
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Rusya, Ukrayna’nın bazı kentlerine füzeli saldırılar düzenledi | Video 22.03.2022 | 08:58
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ABD Başkanı Biden: "Rusya hipersonik füze fırlattı" | Video 22.03.2022 | 08:50
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SON DAKİKA! Rusya, Mikolayiv’i vurdu! İşte ilk görüntüler | Video 21.03.2022 | 16:29
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Rus polisi Herson'da protestoculara ateş açtı | Video 21.03.2022 | 15:59
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Rusya, Odessa’da sivil yerleşimleri vurdu | Video 21.03.2022 | 14:50
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Lviv’de spor salonları sığınma merkezine dönüştü | Video 21.03.2022 | 12:37
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Son Dakika: Çin'de 133 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! | Video 21.03.2022 | 11:36
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Kiev'deki arama çalışmaları sürüyor. Ölü sayısı 4'e yükseldi | Video 21.03.2022 | 11:06
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Ukrayna Sumi’deki kimyasal tesiste sızıntı meydana geldi | Video 21.03.2022 | 10:38
Ukrayna polisi, Rusya tarafından Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gönderilen sabotaj ekibini kontrol noktasından geçmeye çalıştıkları sırada kıskıvrak yakaladı.