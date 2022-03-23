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Rusya, Ukrayna’ya düzenlediği gece saldırılarında 4 kenti vurdu | Video

Rusya, Ukrayna’ya düzenlediği gece saldırılarında 4 kenti vurdu | Video

23.03.2022 | 08:44

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Rusya ordusu tarafından, Ukrayna'nın Borispol, Herson ve Kryvyi Rih kentlerine ile başkent Kiev'e gece yarısı roketlerle saldırılar düzenledi. Ukrayna ordusu ise, Luhansk bölgesinde yer alan 24. Ayrı Mekanize Tugayı'na yönelik saldırı düzenledi.

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Rus ordusu tarafından, Ukrayna'nın bazı kentlerine yine roketli saldırılar düzenlendi. Rusya tarafından, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in merkeze yakın bölgelerine yapılan roketli saldırılarda bir nokta büyük bir şiddetle vuruldu. Roketlerin vurduğu noktada büyük ölçekli patlamalar yaşanırken, bu patlamalar kentin her tarafından hem görüldü hem de duyuldu. Ukrayna'nın Borispol kentine de Rus birlikleri tarafından büyük bir saldırı gerçekleştirildi. Roketlerle yapılan saldırılarda kentin hemen dışındaki bir nokta hedef alındı. Vurulmanın etkisiyle gökyüzüne büyük bir alev bulutu yükselirken, kentteki saldırının hangi hedefi vurduğu konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

HERSON KENTİ DE HEDEF ALINDI
Aynı zamanda Rusya'nın Ukrayna operasyonlarında en çok saldırı altında tuttuğu Herson kentine bu gece de saldırı yapıldı. Yapılan saldırıda geniş bir alanda büyük bir patlama meydana geldi. Kent merkezine çok yakın bir noktada meydana gelen patlamalar ve çıkan yangın, kent sakinlerinde korkuya neden oldu. Rusya'nın bu saldırısıyla ilgili kamuoyuna henüz detaylar aktarılmazken, kentin bazı bölgelerine roketli saldırıların sürdüğü belirtildi.

DNİPRO BÖLGESİ'NDE DE PATLAMALAR MEYDANA GELDİ
Ukrayna'nın Dnipro Bölgesi'ne bağlı Kryvyi Rih kentine de Rus ordusu tarafından saldırı düzenlendi. Kentin hemen dışında bir bölgeye yapılan saldırının roketlerle gerçekleştirildiği öğrenilirken, kentin başka bir noktasına da roket atışı yapıldığı açıklandı. Yetkili makamlardan ise, kente yönelik saldırılarda sivil alanların vurulup vurulmadığı konusunda henüz açıklama yapılmadı.

UKRAYNA, 24. AYRI MEKANİZE TUGAYI'NI HEDEF ALDI
Ukrayna birlikleri tarafından, Luhansk bölgesinde yer alan ve adını Kral Daniel'den alan 24. Ayrı Mekanize Tugayı'na yönelik saldırılar düzenlendi. Edinilen bilgilere göre, tugayın cephane deposu Ukrayna ordusu tarafından imha edildi.

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