Şaban Ataş cesedi bulundu! Müge Anlı canlı yayınında stüdyo buz kesti: İşte o anlar!

KAN DONDURAN CİNAYETİN DETAYLARINI ANLATTI

Emine Karabulut, cinayetin ayrıntılarını tek tek anlattı. Olay günü kocasının cesedinin taşınmasına oğlunun da yardım ettiğini söyleyen Karabulut şu ifadeleri kullandı: "Ben vicdan azabından duramıyorum. O gün kahvaltı yaptık Şaban bana WİFİ'nin fişini sordu bulamamıştım. Hakaret etti nereye koyduğunu ne yaptığını bilmiyorsun dedi. Burhanettin de dayanamadı arkasından vurdu.

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