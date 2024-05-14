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Şaban Ataş cesedi bulundu! Müge Anlı canlı yayınında stüdyo buz kesti: İşte o anlar!
Giriş Tarihi: 14.05.2024 15:40
Güncelleme Tarihi: 14.05.2024
15:40
Şaban Ataş cesedi bulundu! Müge Anlı canlı yayınında stüdyo buz kesti: İşte o anlar!
Muğla'da 22 Mart'ta kaybolan Şaban Ataş'ın korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Ataş'ın eski eşi Emine Karabulut, "Kocamı en yakın arkadaşı, benim de sevgilim olan Burhanettin öldürdü" itirafı sonrası talihsiz adamın cansız bedenine ulaşıldı! Bugün canlı yayına katılan Karabulut, Türkiye'nin konuştuğu cinayetin detaylarını anlattı. İtirafın ardından Emine Karabulut ve Burhanettin Öztürk'ün yaptığı yüzleşme herkesi şoka uğrattı! Öte yandan Şaban Ataş'ın cesedinin yerini eski eşi Emine Karabulut ile oğlu tarif etti. Müge Anlı ekibinin Ataş'ın cesedini bulduğu anlarda stüdyo buz kesti!