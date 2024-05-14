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Haberler Yaşam Şaban Ataş cesedi bulundu! Müge Anlı canlı yayınında stüdyo buz kesti: İşte o anlar!
Giriş Tarihi: 14.05.2024 15:40 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 15:40

Şaban Ataş cesedi bulundu! Müge Anlı canlı yayınında stüdyo buz kesti: İşte o anlar!

Muğla'da 22 Mart'ta kaybolan Şaban Ataş'ın korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Ataş'ın eski eşi Emine Karabulut, "Kocamı en yakın arkadaşı, benim de sevgilim olan Burhanettin öldürdü" itirafı sonrası talihsiz adamın cansız bedenine ulaşıldı! Bugün canlı yayına katılan Karabulut, Türkiye'nin konuştuğu cinayetin detaylarını anlattı. İtirafın ardından Emine Karabulut ve Burhanettin Öztürk'ün yaptığı yüzleşme herkesi şoka uğrattı! Öte yandan Şaban Ataş'ın cesedinin yerini eski eşi Emine Karabulut ile oğlu tarif etti. Müge Anlı ekibinin Ataş'ın cesedini bulduğu anlarda stüdyo buz kesti!

Şaban Ataş cesedi bulundu! Müge Anlı canlı yayınında stüdyo buz kesti: İşte o anlar!

Türkiye, Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki cinayet itirafıyla sarsıldı. Muğla Seydikemer'de oturan 3 çocuk babası Şaban Ataş'ın 22 Mart'ta gizemli bir şekilde kayıplara karıştı. Ataş'ın hayatından endişe eden ailesi, kayıp başvurusu yaptı. Ancak, güvenlik güçlerinin tüm çabalarına rağmen Ataş bulunamadı.

Şaban Ataş cesedi bulundu! Müge Anlı canlı yayınında stüdyo buz kesti: İşte o anlar!

Ataş'ın bulunması için aile üyeleri Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı. Şaban Ataş'ın bir süre önce boşanmalarına rağmen aynı evi paylaştığı eski eşi Emine Karabulut, canlı yayın çıkışında Müge Anlı'ya kan donduran cinayeti anlattı. "Kocam Şaban'ı en yakın arkadaşı olan sevgilim öldürdü" diyen Emine Karabulut, "Olay günü kahvaltıda Burhanettin Öztürk, Şaban ve ben oturuyorduk. Aralarında kavga çıktı. Burhanettin, Şaban'ı iple boğdu" ifadelerini kullandı.

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Şaban Ataş cesedi bulundu! Müge Anlı canlı yayınında stüdyo buz kesti: İşte o anlar!

Karabulut'un ifadesinden yola çıkan polis, Sarıyer mevkisine gittiğinde üzeri taşlarla örtülü bir erkek cesediyle karşılaştı. Cesedin kayıp olan Ataş'a ait olduğu anlaşıldı. Ataş'ın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na alındı.

Şaban Ataş cesedi bulundu! Müge Anlı canlı yayınında stüdyo buz kesti: İşte o anlar!

KAN DONDURAN CİNAYETİN DETAYLARINI ANLATTI

Emine Karabulut, cinayetin ayrıntılarını tek tek anlattı. Olay günü kocasının cesedinin taşınmasına oğlunun da yardım ettiğini söyleyen Karabulut şu ifadeleri kullandı: "Ben vicdan azabından duramıyorum. O gün kahvaltı yaptık Şaban bana WİFİ'nin fişini sordu bulamamıştım. Hakaret etti nereye koyduğunu ne yaptığını bilmiyorsun dedi. Burhanettin de dayanamadı arkasından vurdu.

Müge Anlı'ya tek tek anlattı: Korkunç itiraf geldi! İşte Şaban Ataş cinayetinde kan donduran detaylar… | Video

Şaban Ataş cesedi bulundu! Müge Anlı canlı yayınında stüdyo buz kesti: İşte o anlar!

"BEYAZ ÇAMAŞIR İPİ VARDI..."

Vurunca etkisiz kaldı koltuğun üzerinde beyaz çamaşır ipi vardı boynuna doladı sıktı ondan sonra ben olayın şokuyla direkt oğlu Mert'i kaldırdım. Mert'e "Burhan Amcan babanın kafasına vurdu aşağı gel" dedim. Sonra aşağı indiğimde Burhanettin Şaban'ın kollarını bağladı sarkmasın bağlamıştı. Morarmıştı artık Şaban. Mert aşağı geldiğinde çok şaşkın şaşkın bir rüya alemindeymiş gibi şaşkın bakmaya başladı.

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