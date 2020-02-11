Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Sabiha Gökçen'den pistten çıkan uçağın gövdesi kaldırıldı

'den pistten çıkan uçağın gövdesi kaldırıldı

Havalimanı'nda pistten çıkan uçağın gövde bölümü kaldırıldı. Ekipler uçağın en büyük parçası olan gövde bölümünü vinç yardımıyla ağır tonajlı araca yükledi.

Giriş Tarihi: 11.02.2020 12:45 Güncelleme Tarihi: 11.02.2020 12:53
Sabiha Gökçen'den pistten çıkan uçağın gövdesi kaldırıldı

Havalimanı'ndaki uçak enkazının kaldırma çalışmaları devam ediyor. Sabah saatlerinde çalışmaya başlayan ekipler uçağın gövde kısmını vinçle kaldırarak ağır tonajlı araca yükledi.

Sabiha Gökçen'den pistten çıkan uçağın gövdesi kaldırıldı

Pegasus'a ait teknik elemanlarının yanı sıra polis ve jandarma görevlilerinin de bulunduğu çalışma alanında, enkazda herhangi bir yangın çıkması riskine karşın bir itfaiye aracı ve ambulans da hazır bekletildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sabiha Gökçen'den pistten çıkan uçağın gövdesi kaldırıldı

Ekipler, daha önce vinç yardımıyla uçağın gövde ve kuyruk kısmını birbirinden ayırdı.

Sabiha Gökçen'den pistten çıkan uçağın gövdesi kaldırıldı

Uçağın pencerelerini kırarak iki ayrı halatla uçağın gövde kısmından kaldıran ekipler, parçayı yükselterek bir TIR'ın arkasına yerleştirdi.

Sabiha Gökçen'den pistten çıkan uçağın gövdesi kaldırıldı

Aracın arkasına da hatlarla bağlanan kısım, olay yerinden kaldırıldı.

Sabiha Gökçen'den pistten çıkan uçağın gövdesi kaldırıldı

Alanda çalışan diğer ekipler de hem uçaktan ve hem de yolculardan düşen parçaları olay yerinden topladı.

Sabiha Gökçen'den pistten çıkan uçağın gövdesi kaldırıldı
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
BİZE ULAŞIN