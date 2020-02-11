Sabiha Gökçen'den pistten çıkan uçağın gövdesi kaldırıldı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağın gövde bölümü kaldırıldı. Ekipler uçağın en büyük parçası olan gövde bölümünü vinç yardımıyla ağır tonajlı araca yükledi. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak enkazının kaldırma çalışmaları devam ediyor. Sabah saatlerinde çalışmaya başlayan ekipler uçağın gövde kısmını vinçle kaldırarak ağır tonajlı araca yükledi. Pegasus'a ait teknik elemanlarının yanı sıra polis ve jandarma görevlilerinin de bulunduğu çalışma alanında, enkazda herhangi bir yangın çıkması riskine karşın bir itfaiye aracı ve ambulans da hazır bekletildi. Ekipler, daha önce vinç yardımıyla uçağın gövde ve kuyruk kısmını birbirinden ayırdı. Uçağın pencerelerini kırarak iki ayrı halatla uçağın gövde kısmından kaldıran ekipler, parçayı yükselterek bir TIR'ın arkasına yerleştirdi. Aracın arkasına da hatlarla bağlanan kısım, olay yerinden kaldırıldı. Alanda çalışan diğer ekipler de hem uçaktan ve hem de yolculardan düşen parçaları olay yerinden topladı.