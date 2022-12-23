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Giriş Tarihi: 23.12.2022 14:49 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022 14:58

Sahte doktor skandalında yeni gelişme! Ayşe Özkiraz'ın cezaevindeki talebi şaşırttı

Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 1 yıldır kendisini pratisyen hekim olarak tanıtan Ayşe Özkiraz Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Türkiye'nin günlerce konuştuğu 'sahte doktor' skandalında yeni bir gelişme yaşandı. 'Sahte doktor' Ayşe Özkiraz'ın cezaevi yönetiminden üniversite sınavlarına hazırlık için çeşitli kitaplar ve soru bankası kitapçığı talebinde bulunduğu ve tıp fakültesini kazanmak istediği öğrenildi. İşte detaylar...

İHA
DHA
Sahte doktor skandalında yeni gelişme! Ayşe Özkiraz’ın cezaevindeki talebi şaşırttı

Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan ve diğer doktorların şüphelenip, şikayette bulunmasıyla gözaltına alındıktan sonra sahte diploma ile hastanede görev yaptığı anlaşılan Ayşe Özkiraz, 25 Ekim'de tutuklandı. Tekirdağ T Tipi Cezaevi'ne konulan Ayşe Özkiraz, avukatı aracılığıyla karara itirazda bulundu. Avukatının bir üst mahkeme olan Çerkezköy 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ne tutukluluğa itirazı, reddedildi.

Sahte doktor skandalında yeni gelişme! Ayşe Özkiraz’ın cezaevindeki talebi şaşırttı

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayşe Özkiraz ile ilgili soruşturmayı tamamladı. Özkiraz hakkında hazırlanan iddianame Çerkezköy Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, Özkiraz hakkında, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'özel belgede sahtecilik' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve 'yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen 1219 sayılı kanuna muhalefet' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere toplam 13 yıla kadar hapis cezası istendi.

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Sahte doktor skandalında yeni gelişme! Ayşe Özkiraz’ın cezaevindeki talebi şaşırttı

İddianamede, Ayşe Özkiraz hakkında Çerkezköy Devlet Hastanesi Başhekimliği'nin 17 Kasım'da suç duyurusunda bulunulduğu belirtilerek, kendisini Ayşem Özkiraz olarak tanıtıp, pratisyen hekim olduğunu Tıpta Uzmanlık Sınavı'na girerek 81 puan aldığını, çocuk cerrahisi dalında uzmanlık tercih edeceğini bu sebeple kendisinden çocuk cerrahisi hakkında bilgi almak istediğini söylediği kaydedildi. Özkiraz'ın sınav sonuç belgesi sunduğu, Çapa Tıp Fakültesi'nde çekilmiş olduğu fotoğraflarını, plaketlerini, başarı belgelerini gösterdiği, bu sebeple bazı günlerde muayene sırasında Dr. M.K.'nin yanında bulunduğu, muayene olan çocuklara şeker, çikolata gibi ikramlarda bulunduğu belirtilen iddianamede, 4 ayı aşkın süredir hasta muayene ettiği, ameliyatlara girdiğini, hastane personellerinin şahsın tıbbi bilgisinin yetersizliği ve sürekli hastanede sabahlaması sebebiyle artan şüpheleri üzerine yapılan araştırmada; adı geçenin sahte diploma tesis numarası ile oluşturduğu kaşeyi bastırarak hastanede sahte görev aldığının, şüphelinin eylemleri nedeniyle toplum sağlığını tehlikeye attığının ihbar edildiği ifade edildi.

Sahte doktor skandalında yeni gelişme! Ayşe Özkiraz’ın cezaevindeki talebi şaşırttı

SAHTE BELGELER, DOKTOR ÖNLÜĞÜ, CERRAHİ MAKAS...

İddianamede, tanık ifadelerine yer verilerek, Ayşe Özkiraz'ın kendisini doktor olarak tanıttığı belirtildi. Ayşe Özkiraz'ın evinde yapılan aramalarda çok sayıda sahte belgeler, kimlikler ile cerrahi elbiseler, doktor önlüğü, stereoskop, cerrahi makas, damar yolu enjeksiyonu ucu, neşter, cerrahi malzeme, İstanbul Üniversitesi öğrenci kimlik kartı, İstanbul Üniversitesi öğrenci kimlik kartı, 2 İstanbul Tıp Fakültesi intörn doktor kimlik kartı, İstanbul Tıp Fakültesi personel kimlik kartı, Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi personel kimlik kartı, Ankara Şehir Hastanesi personel kimlik kartı, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Nefroloji Ana bilim dalı servisine ait kart, kan grubu kartı, 4 boş şekilde boyun yaka kart askısı, 1 Türk bayrağı desenli bandana, 1 mavi renkli bandana, 9 cerrahi eldiven, 1 anatomi ibareli fotokopi kitap, 1 solunum yetersizlikleri ibareli fotokopi kitap, infotus ibareli fotokopi kitap, anatomi 2 ibareli fotokopi kitap, kadın hastalıkları ve doğum ibareli fotokopi kitap, biyokimya ibareli kitap, 1 human anatomy ibareli kitap, 1 aile tıp ibareli ansiklopedi, Harrisons ibareli kitap ele geçirildi.

Sahte doktor skandalında yeni gelişme! Ayşe Özkiraz’ın cezaevindeki talebi şaşırttı

'SAHTE BİR SINAV SONUCU BELGESİ HAZIRLADIM'

Ayşe Özkiraz, ifadesinde, 8 yıldır Çerkezköy ilçesinde ikamet ettiğini, liseyi Veliköy'de okuduğunu, ailesinin baskısından korktuğu için çevresine Çapa Tıp Fakültesi'ni kazandığını söylediğini, ailesinin sınav sonuç belgesini görmek istediğinde de gerçek sınav sonuç belgesi üzerinde telefonda oynama yaparak sahte bir sınav sonuç belgesi hazırlayıp ailesine gösterdiğini söyledi. Özkiraz, ifasinde, "Ortaokulu Çerkezköy 75'inci Yıl Ortaokulu'nda okudum. Liseyi Veliköy Meslek Lisesi'nde okudum ve 2021 yılında mezun oldum. Ben lisede öğrenciyken ailem tıp fakültesinde okumamı istiyordu. Bana güvenip yüksek puan alacağımı düşünüyorlardı. Liseden mezun olurken üniversite sınavına girdim. Ancak başarısız olduğum için tercih yapmadım. Ailemin güvenini sarsmamak için evde sorun olmasın diye anneme, üvey babama ve üvey kardeşlerime Çapa Tıp Fakültesini kazandığımı söyledim. Ailem sınav sonuç belgesini görmek istediğinde de gerçek sınav sonuç belgem üzerinde telefonda oynama yaparak sahte bir sınav sonuç belgesi hazırlayıp aileme gösterdim" dedi.

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