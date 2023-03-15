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Haberler Yaşam ŞANLIURFA SON DAKİKA: Şanlıurfa ve Adıyaman'da sel felaketi can aldı! İşte sel faciası görüntüleri
Giriş Tarihi: 15.03.2023 13:39 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 13:54

ŞANLIURFA SON DAKİKA: Şanlıurfa ve Adıyaman'da sel felaketi can aldı! İşte sel faciası görüntüleri

Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da deprem sonrası sel felaketi yaşandı. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bulunan Abide kavşağında alt geçit su doldu. Yol trafiğe kapatıldı. Kuvvetli yağış nedeniyle Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisini su basarken, eğitime 1 gün ara verildi. Öte yandan, sel sularına kapılan bir kişi cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Öte yandan gelen son dakika haberine göre; Vali Numan Hatipoğlu, sağanağın etkili olduğu Adıyaman'ın Tut ilçesinde bir bahçedeki konteynerin suya kapılması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin kaybolduğunu açıkladı. Hatipoğlu, "Vatandaşlarımızın kendi imkanları ile aldığı ve bahçesine koyduğu bir konteyner sele kapıldı." dedi. Şanlıurfa'da ise 4 kişi hayatını kaybetti, iki itfaiye eri kurtarıldı. İşte Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sel ile ilgili son dakika gelişmeler...

MEHMET YILDIRIM
ŞANLIURFA SON DAKİKA: Şanlıurfa ve Adıyaman’da sel felaketi can aldı! İşte sel faciası görüntüleri

Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da dün sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kentte birçok yol trafiğe kapatıldı. Oluşan sel nedeni ile vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. Karakoyun deresinin taşması ile birlikte yollar adeta denize döndü.

ŞANLIURFA SON DAKİKA: Şanlıurfa ve Adıyaman’da sel felaketi can aldı! İşte sel faciası görüntüleri

Haliliye ilçesinde bulunan Abide Kavşağında da alt geçit su doldu. Araçlar geçemeyince metrelerce kuyruk oluştu. Yol trafiğe kapanması nedeni ile araçlar geri döndü. Araçlar suyun içinde adeta görünmez hale geldi. İtfaiye ekipleri evlerinde ve yollarda mahsur kalan vatandaşlar için yoğun çaba harcıyor.

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ŞANLIURFA SON DAKİKA: Şanlıurfa ve Adıyaman’da sel felaketi can aldı! İşte sel faciası görüntüleri

EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

Valilikten yapılan açıklamada yağışların yarın da devam edileceği uyarısı yapılarak eğitime 1 gün ara verildi.

Şanlıurfa'da sel felaketi! Sele kapılan bir kişi böyle görüntülendi | Video

ŞANLIURFA SON DAKİKA: Şanlıurfa ve Adıyaman’da sel felaketi can aldı! İşte sel faciası görüntüleri

BİR KİŞİ SEL SULARINA KAPILDI

Sel sularına kapılan bir kişi ise cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

ŞANLIURFA SON DAKİKA: Şanlıurfa ve Adıyaman’da sel felaketi can aldı! İşte sel faciası görüntüleri

"ŞU AN BİR OLUMSUZLUK YOKTUR"

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, kentte etkili olan sağanak nedeniyle, Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinin su baskınına uğradığını belirterek, "Hemen hızlı müdahale edilerek deplase edildi. Şu anda bodrum katları temizlenmekte.

Şanlıurfa'da sel felaketi! Araçlar böyle sürüklendi | Video

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