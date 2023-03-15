Haberler Yaşam ŞANLIURFA SON DAKİKA: Şanlıurfa ve Adıyaman'da sel felaketi can aldı! İşte sel faciası görüntüleri

Giriş Tarihi: 15.03.2023 13:39 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 13:54

ŞANLIURFA SON DAKİKA: Şanlıurfa ve Adıyaman'da sel felaketi can aldı! İşte sel faciası görüntüleri

Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da deprem sonrası sel felaketi yaşandı. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bulunan Abide kavşağında alt geçit su doldu. Yol trafiğe kapatıldı. Kuvvetli yağış nedeniyle Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisini su basarken, eğitime 1 gün ara verildi. Öte yandan, sel sularına kapılan bir kişi cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Öte yandan gelen son dakika haberine göre; Vali Numan Hatipoğlu, sağanağın etkili olduğu Adıyaman'ın Tut ilçesinde bir bahçedeki konteynerin suya kapılması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin kaybolduğunu açıkladı. Hatipoğlu, "Vatandaşlarımızın kendi imkanları ile aldığı ve bahçesine koyduğu bir konteyner sele kapıldı." dedi. Şanlıurfa'da ise 4 kişi hayatını kaybetti, iki itfaiye eri kurtarıldı. İşte Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sel ile ilgili son dakika gelişmeler...