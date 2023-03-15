Video Yaşam Şanlıurfa'yı sel vurdu! Belediye Başkanı Abidin Beyazgül'den uyarı | Video
Şanlıurfa'yı sel vurdu! Belediye Başkanı Abidin Beyazgül'den uyarı | Video

Şanlıurfa'yı sel vurdu! Belediye Başkanı Abidin Beyazgül'den uyarı | Video

15.03.2023 | 10:11

Şanlıurfa’da son yılların en yoğun yağışı sele neden oldu. Caddeler göle döndü, otomobiller sürüklendi. Şanlıurfa Valiliği, dere ve kanal yataklarından uzak durulmasını, bodrum katlarda yaşayanların evlerini boşaltmasını istedi. Şanlıurfa Belediye Başkanı Abidin Beyazgül, A Haber'de son durumu anlattı.

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