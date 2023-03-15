Şanlıurfa'yı sel vurdu! Belediye Başkanı Abidin Beyazgül'den uyarı | Video
Şanlıurfa’da son yılların en yoğun yağışı sele neden oldu. Caddeler göle döndü, otomobiller sürüklendi. Şanlıurfa Valiliği, dere ve kanal yataklarından uzak durulmasını, bodrum katlarda yaşayanların evlerini boşaltmasını istedi. Şanlıurfa Belediye Başkanı Abidin Beyazgül, A Haber'de son durumu anlattı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:58
Yaşadıkları kat, bir alt katla birleşti, burunları bile kanamadı | Video 15.03.2023 | 11:32
02:57
Süpermarkete dadanan hırsızlar kamerada! Ispanağı bile çaldılar | Video 15.03.2023 | 11:06
01:47
03:42
01:01
Bahçedeki konteyner sel sularına kapıldı: 1 ölü, 4 kayıp | Video 15.03.2023 | 11:06
01:04
Sele kapılan anne ve çocuğu böyle kurtarıldı | Video 15.03.2023 | 11:22
00:55
Sahte savcı inşaat işçisi çıktı | Video 15.03.2023 | 11:04
00:50
"Satın alacağım" diyerek incelemeye başladı, böyle çalıp kaçtı | Video 15.03.2023 | 09:18
08:00
İstanbul depremi için muhtemel dört senaryo: "Yıkım maksimum olacak" | Video 15.03.2023 | 10:33
00:33
Şanlıurfa'da sel felaketi! Araçlar böyle sürüklendi | Video 15.03.2023 | 10:25
01:16
Şanlıurfa'da sel sularında sürüklenen tır dereye böyle düştü | Video 15.03.2023 | 10:06
03:23
Şanlıurfa'yı sel vurdu! Belediye Başkanı Abidin Beyazgül'den uyarı | Video 15.03.2023 | 10:11
02:34
Şanlıurfa'da sel felaketi! Sele kapılan bir kişi böyle görüntülendi | Video 15.03.2023 | 09:44
01:48
Trafik cezası nedeniyle tartıştığı arkadaşını öldürdü | Video 15.03.2023 | 08:35
04:51
Dünyanın en uzun boylu kadını Rumeysa Gelgi ABD'den döndü | Video 15.03.2023 | 08:35
03:48
00:52
Ordu’da ev yangını | Video 14.03.2023 | 22:26
00:32
Park halindeki otomobil alev alev yandı | Video 14.03.2023 | 20:48
00:09
Kılıçdaroğlu'ndan tuhaf sözler: Necil Fazıl, şair galiba... | VİDEO HABER 14.03.2023 | 19:17