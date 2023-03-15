Sele kapılan anne ve çocuğu böyle kurtarıldı | Video
Şanlıurfa'da deprem sonrası sel felaketi yaşandı. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bulunan Abide kavşağında alt geçit su doldu. Yol trafiğe kapatıldı. Kuvvetli yağış nedeniyle Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisini su basarken, eğitime 1 gün ara verildi.
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