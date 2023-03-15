Video Yaşam Sele kapılan anne ve çocuğu böyle kurtarıldı | Video
Sele kapılan anne ve çocuğu böyle kurtarıldı | Video

Sele kapılan anne ve çocuğu böyle kurtarıldı | Video

15.03.2023 | 11:22

Şanlıurfa'da deprem sonrası sel felaketi yaşandı. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bulunan Abide kavşağında alt geçit su doldu. Yol trafiğe kapatıldı. Kuvvetli yağış nedeniyle Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisini su basarken, eğitime 1 gün ara verildi.

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