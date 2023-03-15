Video Yaşam Şanlıurfa'da sel felaketi! Sele kapılan bir kişi böyle görüntülendi | Video
Şanlıurfa'da sel felaketi! Sele kapılan bir kişi böyle görüntülendi | Video

Şanlıurfa'da sel felaketi! Sele kapılan bir kişi böyle görüntülendi | Video

15.03.2023 | 09:44

Şanlıurfa’da deprem sonrası sel felaketi yaşandı. Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde bulunan Abide kavşağında alt geçit su doldu. Yol trafiğe kapatıldı.

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Şanlıurfa'da dün sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kentte birçok yol trafiğe kapatıldı. Oluşan sel nedeni ile vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. Karakoyun deresinin taşması ile birlikte yollar adeta denize döndü. Haliliye ilçesinde bulunan Abide Kavşağında da alt geçit su doldu. Araçlar geçemeyince metrelerce kuyruk oluştu. Yol trafiğe kapanması nedeni ile araçlar geri döndü. Araçlar suyun içinde adeta görünmez hale geldi. İtfaiye ekipleri evlerinde ve yollarda mahsur kalan vatandaşlar için yoğun çaba harcıyor. Ölü ve yaralı olduğu söyleniyor otomobile suda kaldı.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, kentte etkili olan sağanak nedeniyle, Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinin su baskınına uğradığını belirterek, "Hemen hızlı müdahale edilerek deplase edildi. Şu anda bodrum katları temizlenmekte. Orada 25 hastamız vardı, onların her birinin sağlıklı bir şekilde diğer hastanelere nakilleri gerçekleştirildi, şu an bir olumsuzluk yoktur" dedi.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, kentte etkili olan sağanak nedeniyle sahada incelemelerde bulundu. Ayhan, incelemeleri sonrası Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde (GAMER) alınan tedbirler ve sahada yürütülen çalışmaları değerlendirdi. Şanlıurfa'nın son yılların en yoğun yağışını aldığını ifade eden Ayhan, "Şanlıurfa son yılların en yoğun yağışını bugün aldı, yarın da bekliyoruz. Şanlıurfa'nın yıllık yağış ortalaması 450 kilogram, sadece iki gündeki toplam yağış miktarı neredeyse 150 kilogram. Mart ayında yıllık ortalama yağış miktarı 57 kilogram, sadece bugünkü yağış miktarı 77 kilogram, dolayısıyla büyük bir yağışın olduğunu ve genel hayata etkilerini de buradan görebilmekteyiz. Bunun da yansımaları oldu, gerek trafik akışının etkilenmesi, bodrum katlarının su altında kalması, bazı kamu kurum ve kuruşlarının etkilenmesi çiftçilerimizin etkilenmesi vesaire. Ama şu anda gece on iki, sahadaki çalışmalarımızı yaptık, sahayı gezdik. Tüm kurumlarımızla büyükşehir belediyemiz, ilçe belediyelerimiz, kara yolları, DSİ ve ilgili tüm birimlerimiz, emniyet, jandarma şu an kriz merkezinde sahadayız, takip ediyoruz. Gece boyu takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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