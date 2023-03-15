Haberler Yaşam Şanlıurfa'da depremden sonra sel felaketi! Bir kişi sele kapıldı, yoğun bakım servisini su bastı

Giriş Tarihi: 15.03.2023 09:54 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 10:17

Şanlıurfa'da depremden sonra sel felaketi! Bir kişi sele kapıldı, yoğun bakım servisini su bastı

Şanlıurfa'da deprem sonrası sel felaketi yaşandı. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bulunan Abide kavşağında alt geçit su doldu. Yol trafiğe kapatıldı. Kuvvetli yağış nedeniyle Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisini su basarken, eğitime 1 gün ara verildi. Öte yandan, sel sularına kapılan bir kişi cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise yaptığı açıklamada, "Bazı yollarımız kapalı, vatandaşları yola çıkmamaları konusunda uyarıyorum" dedi. şte detaylar...