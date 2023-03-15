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Haberler Yaşam Şanlıurfa'da depremden sonra sel felaketi! Bir kişi sele kapıldı, yoğun bakım servisini su bastı
Giriş Tarihi: 15.03.2023 09:54 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 10:17

Şanlıurfa'da depremden sonra sel felaketi! Bir kişi sele kapıldı, yoğun bakım servisini su bastı

Şanlıurfa'da deprem sonrası sel felaketi yaşandı. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bulunan Abide kavşağında alt geçit su doldu. Yol trafiğe kapatıldı. Kuvvetli yağış nedeniyle Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisini su basarken, eğitime 1 gün ara verildi. Öte yandan, sel sularına kapılan bir kişi cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise yaptığı açıklamada, "Bazı yollarımız kapalı, vatandaşları yola çıkmamaları konusunda uyarıyorum" dedi. şte detaylar...

MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da depremden sonra sel felaketi! Bir kişi sele kapıldı, yoğun bakım servisini su bastı

Şanlıurfa'da dün sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kentte birçok yol trafiğe kapatıldı. Oluşan sel nedeni ile vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. Karakoyun deresinin taşması ile birlikte yollar adeta denize döndü.

Şanlıurfa’da depremden sonra sel felaketi! Bir kişi sele kapıldı, yoğun bakım servisini su bastı

Haliliye ilçesinde bulunan Abide Kavşağında da alt geçit su doldu. Araçlar geçemeyince metrelerce kuyruk oluştu. Yol trafiğe kapanması nedeni ile araçlar geri döndü. Araçlar suyun içinde adeta görünmez hale geldi. İtfaiye ekipleri evlerinde ve yollarda mahsur kalan vatandaşlar için yoğun çaba harcıyor.

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Şanlıurfa’da depremden sonra sel felaketi! Bir kişi sele kapıldı, yoğun bakım servisini su bastı

EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

Valilikten yapılan açıklamada yağışların yarın da devam edileceği uyarısı yapılarak eğitime 1 gün ara verildi.

Şanlıurfa'da sel felaketi! Sele kapılan bir kişi böyle görüntülendi | Video

Şanlıurfa’da depremden sonra sel felaketi! Bir kişi sele kapıldı, yoğun bakım servisini su bastı

BİR KİŞİ SEL SULARINA KAPILDI

Öte yandan, sel sularına kapılan bir kişi cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Şanlıurfa’da depremden sonra sel felaketi! Bir kişi sele kapıldı, yoğun bakım servisini su bastı

"ŞU AN BİR OLUMSUZLUK YOKTUR"

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, kentte etkili olan sağanak nedeniyle, Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinin su baskınına uğradığını belirterek, "Hemen hızlı müdahale edilerek deplase edildi. Şu anda bodrum katları temizlenmekte.

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