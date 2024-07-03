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Şans Topu sonuçları 3 Temmuz Çarşamba sonuç sorgulama ekranı: Milli Piyango Online Şans Topu sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 03.07.2024 17:40
Güncelleme Tarihi: 03.07.2024
17:40
Haftanın iki günü gerçekleşen Şans Topu 3 Temmuz Çarşamba çekilişi MPİ TV ekranında takip ediliyor. Milli Piyango Online üzerinden oynanan şans oyunu haftanın ikinci çekilişiyle belli oluyor. Beklenen büyük ikramiye için oyunda çekiliş noter huzurunda gerçekleşecek. Çekiliş heyecanı canlı yayında yaşanacak. İşte, bugün çekilen 3 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...