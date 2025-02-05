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ŞANS TOPU SONUÇLARI 5 ŞUBAT 2025: Şans Topu sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 05.02.2025 17:23
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025
17:23
ŞANS TOPU SONUÇLARI 5 ŞUBAT 2025: Şans Topu sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yapılan çekilişle, devreden büyük ikramiye sahibini buluyor. 6.787.011 TL değerindeki büyük ödül, noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle sahiplerini bekliyor. Şans Topu meraklıları, 5 Şubat 2025 tarihli sonuçları öğrenebilmek için MPİ'nin online platformu üzerinden sorgulama yapıyor. İşte, şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...