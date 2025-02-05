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Haberler Yaşam ŞANS TOPU SONUÇLARI 5 ŞUBAT 2025: Şans Topu sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 05.02.2025 17:23 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 17:23

ŞANS TOPU SONUÇLARI 5 ŞUBAT 2025: Şans Topu sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yapılan çekilişle, devreden büyük ikramiye sahibini buluyor. 6.787.011 TL değerindeki büyük ödül, noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle sahiplerini bekliyor. Şans Topu meraklıları, 5 Şubat 2025 tarihli sonuçları öğrenebilmek için MPİ'nin online platformu üzerinden sorgulama yapıyor. İşte, şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

ŞANS TOPU SONUÇLARI 5 ŞUBAT 2025: Şans Topu sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Milli Piyango Online platformunda gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin ilki bugün noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleşiyor. Bilet sahipleri, kazandıkları tutarı öğrenmek için MPİ ekranı üzerinde bilet sorgulama yapıyor. Haftanın ilk çekilişinde devreden büyük ikramiye 6.787.011 TL'ye ulaştı/ İşte, 5 Şubat 2025 Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı.

ŞANS TOPU SONUÇLARI 5 ŞUBAT 2025: Şans Topu sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

5 ŞUBAT ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Haftanın iki günü gerçekleşen Şans Topu çekilişi bu akşam saat 20.00'de gerçekleşiyor.

Kazandıran numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıyor.

6 numarayı öğrenmek için:

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ŞANS TOPU SONUÇLARI 5 ŞUBAT 2025: Şans Topu sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA

ŞANS TOPU CANLI ÇEKİLİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

ŞANS TOPU SONUÇLARI 5 ŞUBAT 2025: Şans Topu sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu oynamak için 34 sayıdan 6 şanslı numara seçerek kolonunu oluşturman yeterli!

Tek kolon ücreti 10 TL!

Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

ŞANS TOPU SONUÇLARI 5 ŞUBAT 2025: Şans Topu sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 34 adet Şans Topu numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 24 adet Şans Topu numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Haftada 2 gün kazanma şansın var! Şans Topu haftada 2 gün: Çarşamba ve Pazar günleri çekilir.

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