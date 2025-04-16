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ŞANS TOPU SONUÇLARI SON DAKİKA: 16 Nisan 2025 Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı ile kazanan numaralar
Giriş Tarihi: 16.04.2025 18:26
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025
18:26
ŞANS TOPU SONUÇLARI SON DAKİKA: 16 Nisan 2025 Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı ile kazanan numaralar
Milli Piyango İdaresi tarafından 16 Nisan 2025 Çarşamba günü düzenlenen Şans Topu çekilişiyle büyük ödülün kazananı belli oluyor. Toplamda 2.148.570 TL değerindeki büyük ikramiye, noter gözetiminde gerçekleşen çekilişle sahibini buluyor. Şans oyunu tutkunları, kazandıran rakamları öğrenmek için MPİ'nin resmi internet sitesi üzerinden sorgulama yapıyor. İşte, Şans Topu 16 Nisan 2025 çekilişi sonuçları ve kazanan numaraları için sorgulama ekranı.