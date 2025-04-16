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Haberler Yaşam ŞANS TOPU SONUÇLARI SON DAKİKA: 16 Nisan 2025 Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı ile kazanan numaralar
Giriş Tarihi: 16.04.2025 18:26 Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 18:26

ŞANS TOPU SONUÇLARI SON DAKİKA: 16 Nisan 2025 Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı ile kazanan numaralar

Milli Piyango İdaresi tarafından 16 Nisan 2025 Çarşamba günü düzenlenen Şans Topu çekilişiyle büyük ödülün kazananı belli oluyor. Toplamda 2.148.570 TL değerindeki büyük ikramiye, noter gözetiminde gerçekleşen çekilişle sahibini buluyor. Şans oyunu tutkunları, kazandıran rakamları öğrenmek için MPİ'nin resmi internet sitesi üzerinden sorgulama yapıyor. İşte, Şans Topu 16 Nisan 2025 çekilişi sonuçları ve kazanan numaraları için sorgulama ekranı.

ŞANS TOPU SONUÇLARI SON DAKİKA: 16 Nisan 2025 Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı ile kazanan numaralar

Milli Piyango İdaresi, Şans Topu oyununun 16 Nisan 2025 tarihli haftanın ilk çekilişini bugün gerçekleştiriyor. Noter gözetiminde ve canlı yayın eşliğinde yapılan çekilişte, devreden ikramiye 2.148.570 TL oldu. Talihli numaralar açıklandıktan sonra, bilet alan vatandaşlar sonuçlara ulaşmak için MPİ'nin dijital sorgulama ekranına yöneldi. İşte, 16 Nisan 2025 tarihli Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar.

ŞANS TOPU SONUÇLARI SON DAKİKA: 16 Nisan 2025 Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı ile kazanan numaralar

5 ŞUBAT ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Haftanın iki günü gerçekleşen Şans Topu çekilişi bu akşam saat 20.00'de gerçekleşiyor.

Kazandıran numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıyor.

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ŞANS TOPU SONUÇLARI SON DAKİKA: 16 Nisan 2025 Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı ile kazanan numaralar

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA

ŞANS TOPU CANLI ÇEKİLİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

ŞANS TOPU SONUÇLARI SON DAKİKA: 16 Nisan 2025 Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı ile kazanan numaralar

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu oynamak için 34 sayıdan 6 şanslı numara seçerek kolonunu oluşturman yeterli!

Tek kolon ücreti 10 TL!

Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

ŞANS TOPU SONUÇLARI SON DAKİKA: 16 Nisan 2025 Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı ile kazanan numaralar

Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 34 adet Şans Topu numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 24 adet Şans Topu numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Haftada 2 gün kazanma şansın var! Şans Topu haftada 2 gün: Çarşamba ve Pazar günleri çekilir.