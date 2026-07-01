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Haberler Fotohaber Şans Topu sonuçları bekleniyor! 1 Temmuz MPİ Online ile Şans Topu sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 01.07.2026 17:23

Şans Topu sonuçları bekleniyor! 1 Temmuz MPİ Online ile Şans Topu sonuçları açıklandı mı?

Şans Topu çekilişi, 1 Temmuz Çarşamba akşamı büyük ikramiye umuduyla kuponlarını dolduran binlerce kişinin gündemindeydi. Çekilişin tamamlanmasının ardından kazandıran numaralar resmen açıklandı. Sonuçlar ve çekilişe ilişkin tüm ayrıntılar, oyun tutkunları tarafından yakından takip ediliyor.

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Şans Topu sonuçları bekleniyor! 1 Temmuz MPİ Online ile Şans Topu sonuçları açıklandı mı?

1 Temmuz Çarşamba akşamı gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin ardından kazandıran numaralar belli oldu. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte kupon sahipleri, biletlerini kontrol ederek ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek için çekiliş sonuçlarını sorgulamaya başladı.

Şans Topu sonuçları bekleniyor! 1 Temmuz MPİ Online ile Şans Topu sonuçları açıklandı mı?

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

1 Temmuz Şans Topu sonuçları henüz açıklanmadı. Belli olduğunda yer vereceğiz.

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Şans Topu sonuçları bekleniyor! 1 Temmuz MPİ Online ile Şans Topu sonuçları açıklandı mı?

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

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Şans Topu sonuçları bekleniyor! 1 Temmuz MPİ Online ile Şans Topu sonuçları açıklandı mı?

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.

Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 34 adet Şans Topu numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 24 adet Şans Topu numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
#ŞANS TOPU

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