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Şans Topu sonuçları bekleniyor! 1 Temmuz MPİ Online ile Şans Topu sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 01.07.2026 17:23
Şans Topu sonuçları bekleniyor! 1 Temmuz MPİ Online ile Şans Topu sonuçları açıklandı mı?
Şans Topu çekilişi, 1 Temmuz Çarşamba akşamı büyük ikramiye umuduyla kuponlarını dolduran binlerce kişinin gündemindeydi. Çekilişin tamamlanmasının ardından kazandıran numaralar resmen açıklandı. Sonuçlar ve çekilişe ilişkin tüm ayrıntılar, oyun tutkunları tarafından yakından takip ediliyor.