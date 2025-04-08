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Haberler Yaşam Sarhoş kadın sabah uyandığında hayatının şokunu yaşadı! Çantasındaki gizemli nesne…
Giriş Tarihi: 08.04.2025 14:15 Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 14:19

Sarhoş kadın sabah uyandığında hayatının şokunu yaşadı! Çantasındaki gizemli nesne…

Önceki akşam sarhoş bir şekilde eve gelen genç kadın, sabah uyandığında hiç beklemediği bir şeyle karşılaştı. Çantasında hiç bilmediği bir nesne bulan kadın, takipçilerine sorarak ne olduğunu anlamaya çalıştı. Gizemli cismin ne olduğu ise sonradan anlaşıldı.

Sarhoş kadın sabah uyandığında hayatının şokunu yaşadı! Çantasındaki gizemli nesne…

Gece alkollü bir şekilde eve gelip hemen uyuyan kadın, sabah uyandığında çantasında daha önce hiç görmediği bir cisimle karşılaştı. Gördüğü şeyi anlamlandıramayan kadın, bunu sosyal medyada takipçileri ile paylaştı.

Sarhoş kadın sabah uyandığında hayatının şokunu yaşadı! Çantasındaki gizemli nesne…

Genç kadın, silindir şeklinde yay gibi olan nesnenin fotoğrafını paylaşarak, takipçilerine çantasında bulduğu nesnenin ne olduğunu sordu. Birçok kullanıcı geldikten sonra gizemli nesnenin ne olduğu ortaya çıktı.

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Sarhoş kadın sabah uyandığında hayatının şokunu yaşadı! Çantasındaki gizemli nesne…

ALTIN TUVALET KAĞIDI TUTUCUSU ÇIKTI

Sosyal medyadan gelen yorumlar sonucunda nesnenin aslında bir tuvalet tutucusu olduğu ortaya çıktı.

Sarhoş kadın sabah uyandığında hayatının şokunu yaşadı! Çantasındaki gizemli nesne…

Bazıları ise esprili bir dille, "Altın bir tuvalet kağıdı tutucusu! Kraliyet ailesinden mi çaldın?" yorumlarında bulundu.