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Sarhoş kadın sabah uyandığında hayatının şokunu yaşadı! Çantasındaki gizemli nesne…
Giriş Tarihi: 08.04.2025 14:15
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025
14:19
Sarhoş kadın sabah uyandığında hayatının şokunu yaşadı! Çantasındaki gizemli nesne…
Önceki akşam sarhoş bir şekilde eve gelen genç kadın, sabah uyandığında hiç beklemediği bir şeyle karşılaştı. Çantasında hiç bilmediği bir nesne bulan kadın, takipçilerine sorarak ne olduğunu anlamaya çalıştı. Gizemli cismin ne olduğu ise sonradan anlaşıldı.