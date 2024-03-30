Seçim günü marketler açık mı? 31 Mart Pazar seçim günü (yarın) marketler çalışıyor mu, kapalı mı? A101, BİM, ŞOK çalışma saatleri

Seçim yasakları 31 Mart Pazar sabahı saat 06.00 itibarıyla uygulanmaya başlayacak. Oy verme işleminin ardından rutin hayatına kaldığı yerden devam edecek olan vatandaşlar yasak kapsamı hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Bu noktada Pazar günü alışveriş yapmak isteyenler seçim günü marketler açık mı kapalı mı sorularına yanıt aramaya başladı. Market çalışma saatleri 2024 ile A101, BİM, ŞOK açılış kapanış saatleri sorgulanıyor. Peki, 31 Mart Pazar seçim günü (yarın) marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? İşte, konu hakkında detaylı bilgiler…