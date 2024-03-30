Seçim günü marketler açık mı? 31 Mart Pazar seçim günü (yarın) marketler çalışıyor mu, kapalı mı? A101, BİM, ŞOK çalışma saatleri

A101 MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ
A101 marketler normal şartlarda hafta içi saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir. Bazı ilçelerde marketin çalışma saatleri uzatılarak 22.00'da kapanmaktadır.
BİM MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ
BİM marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
ŞOK MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ
ŞOK Market Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
MİGROS MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ
Migros marketler normal şartlarda hafta içi saat 09.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet veriyor.