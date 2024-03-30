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Giriş Tarihi: 30.03.2024 11:02 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 11:05

Seçim günü marketler açık mı? 31 Mart Pazar seçim günü (yarın) marketler çalışıyor mu, kapalı mı? A101, BİM, ŞOK çalışma saatleri

31 Mart seçim günü market çalışma saatleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için uygulanacak seçim yasakları belli oldu. Bunlar arasında marketler ile ilgili bir kararın olup olmadığı merak ediliyor. Bu noktada seçim günü A101, BİM, ŞOK açılış kapanış saatleri ihtiyaçları doğrultusunda alışveriş yapacak olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Seçim günü marketler açık mı, saat kaça kadar açık? 31 Mart Pazar seçim günü (yarın) marketler çalışıyor mu, kapalı mı, kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? İşte detaylar...

Seçim günü marketler açık mı? 31 Mart Pazar seçim günü yarın marketler çalışıyor mu, kapalı mı? A101, BİM, ŞOK çalışma saatleri

Seçim yasakları 31 Mart Pazar sabahı saat 06.00 itibarıyla uygulanmaya başlayacak. Oy verme işleminin ardından rutin hayatına kaldığı yerden devam edecek olan vatandaşlar yasak kapsamı hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Bu noktada Pazar günü alışveriş yapmak isteyenler seçim günü marketler açık mı kapalı mı sorularına yanıt aramaya başladı. Market çalışma saatleri 2024 ile A101, BİM, ŞOK açılış kapanış saatleri sorgulanıyor. Peki, 31 Mart Pazar seçim günü (yarın) marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? İşte, konu hakkında detaylı bilgiler…

Seçim günü marketler açık mı? 31 Mart Pazar seçim günü yarın marketler çalışıyor mu, kapalı mı? A101, BİM, ŞOK çalışma saatleri

SEÇİM YASAKLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye, Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında yeni yerel yöneticilerini belirlemek üzere 31 Mart'ta sandıklara gidecek.

Oy verme işlemi, 32 ilde saat 07.00'de başlayacak ve 16.00'da sona erecek. Diğer illerde ise 08.00-17.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Seçim yasakları 31 Mart 2024 Pazar günü sabah saat 06.00 itibarıyla uygulanmaya başlayacak ve gece yarısı saat 00.00 itibarıyla sona erecek.

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Seçim günü marketler açık mı? 31 Mart Pazar seçim günü yarın marketler çalışıyor mu, kapalı mı? A101, BİM, ŞOK çalışma saatleri

SEÇİM GÜNÜ MARKETLER AÇIK MI, KAPALI MI?

31 Mart Pazar günü zincir marketler; BİM, A101, ŞOK, Migros, CarrefourSA açık olacak. Seçim günü marketlerin her zamanki saatlerinde hizmet vermeye devam etmesi bekleniyor.

Öte yandan AVM'ler de kapanmayacak.

Seçim günü marketler açık mı? 31 Mart Pazar seçim günü yarın marketler çalışıyor mu, kapalı mı? A101, BİM, ŞOK çalışma saatleri

A101, BİM, ŞOK, MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ 2024

Genellikle, market mağazaları sabah saat 09:00 ile akşam saat 22:00 arasında hizmet verir. Fakat belirli bir market mağazasının açılış saatlerini öğrenmek için en iyi yol, mağazaya doğrudan telefonla veya internet üzerinden ulaşarak bilgi almak olmalıdır.

Seçim günü marketler açık mı? 31 Mart Pazar seçim günü yarın marketler çalışıyor mu, kapalı mı? A101, BİM, ŞOK çalışma saatleri

A101 MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 marketler normal şartlarda hafta içi saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir. Bazı ilçelerde marketin çalışma saatleri uzatılarak 22.00'da kapanmaktadır.

BİM MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

ŞOK MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK Market Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

MİGROS MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

Migros marketler normal şartlarda hafta içi saat 09.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

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