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Haberler Yaşam Seversin final mi yapıyor, bitiyor mu? Kanal D Seversin final bölümü ne zaman, bugün mü, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 10.10.2022 16:29 Güncelleme Tarihi: 10.10.2022 16:29

Seversin final mi yapıyor, bitiyor mu? Kanal D Seversin final bölümü ne zaman, bugün mü, saat kaçta?

Kanal D ekranlarında her Pazartesi günü yayınlanan Seversin dizisi yeni bölümü ile bu akşam izleyici karşısında olacak. Dizinin final yapacağı yönündeki haberler üzerine takipçileri Seversin final mi yapıyor, bitiyor mu sorularına yanıt aramaya başladı. Başrollerini İlayda Alişan ve Burak Yörük'ün paylaştığı yapım Haziran ayında yayınlanmaya başlamıştı. Bu akşam ekranlara gelen yapım 20. Bölümü ile izleyici karşısında olacak. Peki, Seversin final bölümü ne zaman, bugün mü? İşte, 10 Ekim Kanal D yayın akışı…

Seversin final mi yapıyor, bitiyor mu? Kanal D Seversin final bölümü ne zaman, bugün mü, saat kaçta?

Seversin final bölümü tarihi araştırılmaya başladı. Dizinin sevenleri Kanal D yayın akışı ile bu akşam ekranlara gelecek bölümün son olup olmadığını araştırıyor. 20 bölümdür ekranlarda yer alan dizinin final yapacağı haberleri gündeme geldi. Seversin final ne zaman, bugün mü soruları arama geçmişlerinde yerini aldı. Peki, Seversin final mi yapıyor, bitiyor mu? İşte, yanıtlar…

Seversin final mi yapıyor, bitiyor mu? Kanal D Seversin final bölümü ne zaman, bugün mü, saat kaçta?

SEVERSİN FİNAL Mİ YAPIYOR?

1 Haziran 2022 tarihinde ilk bölümü ile ekranlara gelen dizi 20 bölümdür izleyicisi ile buluşuyor. Başrollerini İlayda Alişan ve Burak Yörük'ün paylaştığı yapım final kararı aldı.

Romantik komedi türündeki yapım Asya ve Tolga'nın anlaşmazlıklarla başlayan aşk hikayesine odaklanıyordu.

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Seversin final mi yapıyor, bitiyor mu? Kanal D Seversin final bölümü ne zaman, bugün mü, saat kaçta?

SEVERSİN FİNALİ NE ZAMAN, BUGÜN MÜ?

Seversin finali bugün ekranlara gelecek 20. Bölüm ile gerçekleşecek. Dizinin sevenleri hikayenin nasıl bittiğini öğrenmek için ekran başında olacak.

Seversin final mi yapıyor, bitiyor mu? Kanal D Seversin final bölümü ne zaman, bugün mü, saat kaçta?

KANAL D YAYIN AKIŞI 10 EKİM 2022

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Aşk ve Umut

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Katakulli

22:15 Seversin

01:15 Katakulli

02:45 Gelinim Mutfakta

05:00 Yabancı Damat

Seversin final mi yapıyor, bitiyor mu? Kanal D Seversin final bölümü ne zaman, bugün mü, saat kaçta?

SEVERSİN FİNAL BÖLÜMÜ ÖZETİ

Asya'nın, Tolga'yı kaçırması en başta Tolga'nın hoşuna gitse de Asya'nın ilişkilerini teste tabi tutması ve bunu doğanın şartlarıyla yapmak istemesi Tolga'nın keyfini kaçırır. Evet o her şeyden vazgeçerim demiştir ama bunun konfor alanı dışında olacağını düşünmemiştir.

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