Haberler Yaşam Seversin final mi yapıyor, bitiyor mu? Kanal D Seversin final bölümü ne zaman, bugün mü, saat kaçta?

Giriş Tarihi: 10.10.2022 16:29 Güncelleme Tarihi: 10.10.2022 16:29

Kanal D ekranlarında her Pazartesi günü yayınlanan Seversin dizisi yeni bölümü ile bu akşam izleyici karşısında olacak. Dizinin final yapacağı yönündeki haberler üzerine takipçileri Seversin final mi yapıyor, bitiyor mu sorularına yanıt aramaya başladı. Başrollerini İlayda Alişan ve Burak Yörük'ün paylaştığı yapım Haziran ayında yayınlanmaya başlamıştı. Bu akşam ekranlara gelen yapım 20. Bölümü ile izleyici karşısında olacak. Peki, Seversin final bölümü ne zaman, bugün mü? İşte, 10 Ekim Kanal D yayın akışı…