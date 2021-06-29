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Haberler Yaşam SON DAKİKA | 19-25 Haziran illere göre haftalık vaka sayıları açıklandı! İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de son durum...
Giriş Tarihi: 29.06.2021 01:37 Güncelleme Tarihi: 29.06.2021 01:38

SON DAKİKA | 19-25 Haziran illere göre haftalık vaka sayıları açıklandı! İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de son durum...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yapltığı paylaşım ile 19 Haziran - 25 Haziran tarihlerine ilişkin haftalık vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "İnsidans haritamızın güncel şekli, illerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayısını gösteriyor. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da bu durum normalleşmeye engel değil. Aşı, endişesiz günlere dönüşün olmazsa olmazıdır. Aşımızı yaptıralım." ifadelerine yer verdi.

19-25 Haziran illere göre haftalık vaka sayıları açıklandı! İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de son durum...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yapltığı paylaşım ile 19 Haziran - 25 Haziran tarihlerine ilişkin haftalık vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "İnsidans haritamızın güncel şekli, illerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayısını gösteriyor. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da bu durum normalleşmeye engel değil. Aşı, endişesiz günlere dönüşün olmazsa olmazıdır. Aşımızı yaptıralım" dedi.

19-25 Haziran illere göre haftalık vaka sayıları açıklandı! İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de son durum...

Bakan Koca yaptığı yeni açıklamada ise "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz; Bolu, Kastamonu, Muş, Yozgat ve Tokat. Vaka sayılarının azalması normalleşme cesaretimizi artırıyor. Aşı ile endişeden kurtulacağız. Aşımızı yaptıralım" dedi.

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19-25 Haziran illere göre haftalık vaka sayıları açıklandı! İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de son durum...

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