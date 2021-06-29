SON DAKİKA | 19-25 Haziran illere göre haftalık vaka sayıları açıklandı! İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de son durum...

Bakan Koca yaptığı yeni açıklamada ise "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz; Bolu, Kastamonu, Muş, Yozgat ve Tokat. Vaka sayılarının azalması normalleşme cesaretimizi artırıyor. Aşı ile endişeden kurtulacağız. Aşımızı yaptıralım" dedi.