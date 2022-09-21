Son dakika: Atadan ’Dilenci köy’! Yine ortaya çıktılar: Yıllık kazançları dudak uçuklattı

3 MİLYON LİRALIK VURGUN

Dilendiriciler toplamış oldukları paraları gün sonunda çete üyeleri teslim ederken bu miktarın günlük 2 bin ile 2 bin 500 lira olduğu ve her gün düzenli olarak PTT ve banka hesaplarına yatırıldıkları tespit edildi. Çetenin banka hesapları incelendiğinde son 1 yıl içerisinde yaklaşık 3 Milyon TL para hareketinin olduğu saplandı.

