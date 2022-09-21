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Son dakika: Atadan 'Dilenci köy'! Yine ortaya çıktılar: Yıllık kazançları dudak uçuklattı
Giriş Tarihi: 21.09.2022 06:59
Güncelleme Tarihi: 21.09.2022
07:48
Son dakika: Atadan 'Dilenci köy'! Yine ortaya çıktılar: Yıllık kazançları dudak uçuklattı
Son dakika haberi: Atadan dilenci köy olarak tanınan Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Turgutlu Köyü, dilenerek elde ettikleri mal varlıklarıyla gündem olmayı defalarca başardı. Turgutlular, bu kez Ankara'da karşımıza çıktı. Turgutlu köyünden gelen 5 kişilik dilendiricilik çetesi, 94 yaşındaki yatalak yaşlı kadın ile engelli ve çocuğu dilendirdikleri ortaya çıkmış kazançları ise yılda 3 milyon lira olduğu tespit edilmişti.