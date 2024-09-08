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Giriş Tarihi: 08.09.2024 10:14 Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 10:17

SON DAKİKA: Bakan Yerlikaya duyurdu! Kayıp Narin'in cansız bedeni bulundu

Son dakika haberleri: Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 19 gündür kayıp olarak alan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni dere yatağında bulundu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağolsun." ifadelerini kullandı.

Hüseyin KAÇAR
SON DAKİKA: Bakan Yerlikaya duyurdu! Kayıp Narin’in cansız bedeni bulundu

Son dakika haberleri: Diyarbakır'da kaybolan ve 19 gündür her yerde aranan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldı. Narin'in cesedinin bir derede bulunduğu öğrenildi.

SON DAKİKA: Bakan Yerlikaya duyurdu! Kayıp Narin’in cansız bedeni bulundu

Narin'in yaşadığı köye giriş çıkışlar jandarma güçleri tarafından yasaklandı.

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SON DAKİKA: Bakan Yerlikaya duyurdu! Kayıp Narin’in cansız bedeni bulundu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu.

SON DAKİKA: Bakan Yerlikaya duyurdu! Kayıp Narin’in cansız bedeni bulundu

Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağolsun."açıklamasını yaptı.

SON DAKİKA: Bakan Yerlikaya duyurdu! Kayıp Narin’in cansız bedeni bulundu

CESEDİN BULUNDUĞU YERDE İNCELEME YAPILIYOR

Öte yandan, gazeteciler dahil kimsenin bölgeye girmesine izin verilmiyor.

SON DAKİKA