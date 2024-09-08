Diyarbakır'da ölü bulunan Narin olayında 21 kişi gözaltına alındı | Video
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Taşvantepe Mahallesinde 21 Ağustos tarihinde kaybolan ve 19 gün sonra ölü bulunan Narin Güran olayı ile ilgili 21 kişi gözaltına alındı.
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