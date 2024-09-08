8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu! A Haber ekipleri Narin'in cesedinin bulunduğu bölgede | Video
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 19 gündür kayıp olarak alan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni dere yatağında bulundu. Günlerdir Diyarbakır'daki Narin'in arama çalışmalarının yapıldığı köyde haber nöbetini sürdüren A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, bölgeden son gelişmeleri aktardı. Yılmaz, Narin'in kaybolduğu köye giriş çıkışların yasaklandığını açıklarken; aramaların dere yatağında yoğunlaştığını belirtti..
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
17:29
01:21
14:55
55:11
01:20
05:22
01:15
Diyarbakır'da şehir eşkıyalarına ‘Focus' operasyonu: 8 tutuklama | Video 08.09.2024 | 09:54
00:16
Kütahya'da 3 yıl 10 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı | Video 08.09.2024 | 09:54
02:13
Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 2 ölü, 2 yaralı | Video 08.09.2024 | 09:53
00:27
00:19
00:10
Gaziantep'te feci kaza: 2 ölü, 21 yaralı 07.09.2024 | 18:13
00:21
Muğla’daki yangına havadan yoğun müdahale 07.09.2024 | 18:15
27:19
02:04
CHP’de Ekrem İmamoğlu - Mansur Yavaş krizi 07.09.2024 | 16:01
03:28
Çin’i süper tayfun Yagi vurdu: 2 ölü 07.09.2024 | 15:14
02:11
İstanbul'da hortum kameraya yansıdı 07.09.2024 | 15:00
01:02
Hurdacıdan 12 milyon haraç isteyen çete yakalandı 07.09.2024 | 14:59
00:48
Muğla’da orman yangını... Yangın rüzgarın etkisi ile büyüdü 07.09.2024 | 14:55
01:31
İzmir'de ormanlık alanda yangın: Havadan ve karadan müdahale başladı 07.09.2024 | 14:30