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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Banu Parlak'ın iş yerinin kurşunlanması olayında yeni gelişme: Dilan Polat ve Engin Polat için hapis cezası istemi!
Giriş Tarihi: 20.12.2024 13:22 Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 13:24

SON DAKİKA | Banu Parlak'ın iş yerinin kurşunlanması olayında yeni gelişme: Dilan Polat ve Engin Polat için hapis cezası istemi!

Son dakika... Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin Dilan, Engin ve Sezgin Polat'ın 'azmettirme' suçundan tutuksuz yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada hakim tarafından cumhuriyet savcısının mütalaasını verdiği açıklandı. Mütalaada, Dilan, Engin ve Sezgin Polat hakkında "Birden fazla kişi ile silahlı tehdide azmettirme" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

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SON DAKİKA | Banu Parlak’ın iş yerinin kurşunlanması olayında yeni gelişme: Dilan Polat ve Engin Polat için hapis cezası istemi!

Son dakika... Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'a ait güzellik merkezi 1 Ekim 2023 günü saat 02.00 ve 04.30 sıralarında motosikletli şüphelilerce kurşunlanmıştı. Olaya ilişkin hazırlanan iddianame kapsamında Dilan, Engin ve Sezgin Polat'ın ayrı ayrı 2 yıl 4 aydan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

SON DAKİKA | Banu Parlak’ın iş yerinin kurşunlanması olayında yeni gelişme: Dilan Polat ve Engin Polat için hapis cezası istemi!

İddianamede 8 diğer sanığın ise çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapisle cezalandırılması istenmişti. Öte yandan yargılama devam ederken Banu Parlak, Polat ailesine yönelik şikayetinden vazgeçmişti. Şikayetten vazgeçilmesi ile bu dosya kapsamında Polatların tahliyesine karar verilmişti.

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SON DAKİKA | Banu Parlak’ın iş yerinin kurşunlanması olayında yeni gelişme: Dilan Polat ve Engin Polat için hapis cezası istemi!

Küçükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada bir kısım tutuklu sanıklar SEGBİS sistemi ile hazır edildi. Duruşmaya Dilan, Engin ve Sezgin Polat katılmazken, sanık avukatları hazır bulundu.

SON DAKİKA | Banu Parlak’ın iş yerinin kurşunlanması olayında yeni gelişme: Dilan Polat ve Engin Polat için hapis cezası istemi!

DURUŞMADA HAKİM TARAFINDAN CELSE ARASINDA MÜTALAA VERİLDİĞİ AÇIKLANDI

Mütalaada sanık Dilan Polat ile müşteki Banu Parlak arasında husumet bulunduğu, sosyal medya üzerinden Dilan Polat tarafından müştekiye tehdit içerikli söylemlerde bulunulduğu belirtildi.

SON DAKİKA | Banu Parlak’ın iş yerinin kurşunlanması olayında yeni gelişme: Dilan Polat ve Engin Polat için hapis cezası istemi!

Mütalaada ayrıca sanıklar Engin Polat, Dilan Polat ve Sezgin Polat'ın bu husumet nedeniyle almış oldukları ortak karar doğrultusunda sanık Engin Polat'ın müşteki Banu Parlak'ın işyerine tehdit amaçlı silahlı saldırı düzenlenmesi için Gürcistan'daki bağlantıları vasıtasıyla kamuoyunda "Daltonlar Çetesi olarak bilinen organize suç örgütünün firari yöneticilerinden olan Beratcan Gökdemir ve kardeşi Batın Gökdemir ile irtibat kurduğu aktarıldı.

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