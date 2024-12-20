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SON DAKİKA | Banu Parlak'ın iş yerinin kurşunlanması olayında yeni gelişme: Dilan Polat ve Engin Polat için hapis cezası istemi!
Giriş Tarihi: 20.12.2024 13:22
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024
13:24
Son dakika... Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin Dilan, Engin ve Sezgin Polat'ın 'azmettirme' suçundan tutuksuz yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada hakim tarafından cumhuriyet savcısının mütalaasını verdiği açıklandı. Mütalaada, Dilan, Engin ve Sezgin Polat hakkında "Birden fazla kişi ile silahlı tehdide azmettirme" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.