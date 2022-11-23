23 Kasım 2022 Çarşamba sabah saatlerinde yaşanan Düzce depremi sonrası son dakika gelişmeleri takibi de başlamış oldu. 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul başta olmak üzere; Ankara, Sakarya, Kocaeli, Bolu gibi çevre illerden hissedilen deprem korkuttu. Saat 04:08'de yaşanan artçı deprem sonrası Düzce Valisi Cevdet Atay sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Peki; Bugün okullar tatil mi? 23 Kasım 2022 Düzce'de okullar tatil mi oldu; çevre illerde okul var mı? İşte son dakika açıklaması.