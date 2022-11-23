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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Bugün okullar tatil mi? 23 Kasım 2022 Zonguldak'ta, Sakarya'da, Bolu'da ve Düzce’de okullar tatil mi edildi; Kocaeli, Ankara, İstanbul’da okullar açık mı?
Giriş Tarihi: 23.11.2022 07:21 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022 07:49

SON DAKİKA: Bugün okullar tatil mi? 23 Kasım 2022 Zonguldak'ta, Sakarya'da, Bolu'da ve Düzce’de okullar tatil mi edildi; Kocaeli, Ankara, İstanbul’da okullar açık mı?

23 Kasım 2022 Çarşamba sabah saatlerinde yaşanan Düzce depremi sonrası son dakika gelişmeleri takibi de başlamış oldu. 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul başta olmak üzere; Ankara, Sakarya, Kocaeli, Bolu gibi çevre illerden hissedilen deprem korkuttu. Saat 04:08'de yaşanan artçı deprem sonrası Düzce Valisi Cevdet Atay sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Peki; Bugün okullar tatil mi? 23 Kasım 2022 Düzce'de okullar tatil mi oldu; çevre illerde okul var mı? İşte son dakika açıklaması.

SON DAKİKA: Bugün okullar tatil mi? 23 Kasım 2022 Zonguldak’ta, Sakarya’da, Bolu’da ve Düzce’de okullar tatil mi edildi; Kocaeli, Ankara, İstanbul’da okullar açık mı?

Son dakika… Sabah saatlerinde yaşanan deprem sonrası "Bugün okullar tatil mi? 23 Kasım 2022 Düzce'de okullar tatil mi oldu; Sakarya, Kocaeli, Bolu, Ankara, İstanbul'da okullar açık mı?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. Yaşanan artçı deprem çevre illerden de hissedildi. Düzce Valisi Cevdet Atay yaptığı açıklamada okulların bugün tatil edildiğini duyurdu. Peki; Sakarya, Kocaeli, Bolu, Ankara, İstanbul'da okullar tatil mi? İşte güncel gelişmeler.

SON DAKİKA: Bugün okullar tatil mi? 23 Kasım 2022 Zonguldak’ta, Sakarya’da, Bolu’da ve Düzce’de okullar tatil mi edildi; Kocaeli, Ankara, İstanbul’da okullar açık mı?

DÜZCE'DE BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Düzce Valisi Cevdet Atay yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
Değerli hemşerilerimiz,

İlimizde yaşanan deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 23 Kasım 2022 tarihinde bir (1) gün eğitim - öğretime ara verilmiştir.

Hepimize çok geçmiş olsun.

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SON DAKİKA: Bugün okullar tatil mi? 23 Kasım 2022 Zonguldak’ta, Sakarya’da, Bolu’da ve Düzce’de okullar tatil mi edildi; Kocaeli, Ankara, İstanbul’da okullar açık mı?

SAKARYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Düzce Gölyaka'da meydana gelen deprem nedeniyle kentte eğitim öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı.

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Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Değerli hemşerilerimiz, Düzce'de meydana gelen ve ilimizde de hissedilen deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 23 Kasım 2022 tarihinde 1 gün ara verilmiştir. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun."

Vali Kaldırım, AA muhabirine, saha araştırmalarına göre şu an kent genelinde hasar bulunmadığını, herhangi bir yaralanmanın söz konusu olmadığını bildirdi.

SON DAKİKA: Bugün okullar tatil mi? 23 Kasım 2022 Zonguldak’ta, Sakarya’da, Bolu’da ve Düzce’de okullar tatil mi edildi; Kocaeli, Ankara, İstanbul’da okullar açık mı?

BOLU VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ!

Düzce Gölyaka merkezli ve İlimizde de hissedilen deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 23 Kasım 2022 tarihinde bir (1) gün eğitim-öğretime ara verilmiştir. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

SON DAKİKA: Bugün okullar tatil mi? 23 Kasım 2022 Zonguldak’ta, Sakarya’da, Bolu’da ve Düzce’de okullar tatil mi edildi; Kocaeli, Ankara, İstanbul’da okullar açık mı?

ZONGULDAK'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Deprem nedeniyle Kdz. Ereğli'de eğitime bir gün ara verildi!

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde merkez üssü Düzce Gölyaka olan 5.9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildi.

Kdz. Ereğli Kaymakamlığı merkez üssü Düzce Gölyaka olan 5.9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı. Kdz. Ereğli Kaymakamlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi "Merkez üssü Düzce İli Gölyaka ilçesi olan 5.9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilçemiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 23 Kasım 2022 tarihinde bir (1) gün eğitim - öğretime ara verilmiştir."

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