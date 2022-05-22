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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Meteoroloji hava durumu uyarısı! Haziran'a girmeden Türkiye genelini etkileyecek
Giriş Tarihi: 22.05.2022 09:49 Güncelleme Tarihi: 22.05.2022 09:49

SON DAKİKA: Meteoroloji hava durumu uyarısı! Haziran'a girmeden Türkiye genelini etkileyecek

Son dakika hava durumu haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu raporu önemli uyarılarda bulunuyor. Türkiye genelinde etkili olacak kuvvvetli yağış geliyor. Tarih ve saat belli oldu. Bugün Güney Ege ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Asıl yağışların ise yarın neredeyse ülkenin tamamında etkili olacağı tahmin ediliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirler için de uyarılar var. 22 ile 26 Mayıs aralarındaki hava değişimine dikkat! Yaz havaları beklenirken büyük bir sürprizle karşı karşıyayız. İşte son dakika Meteoroloji hava durumu haberi detayları...

SON DAKİKA: Meteoroloji hava durumu uyarısı! Haziran’a girmeden Türkiye genelini etkileyecek

SON DAKİKA: METEOROLOJİ UYARDI! TÜM YURDU ETKİLEYECEK

Haziran ayına günler kala Türkiye sıcak hava etkisine girmeyi beklerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sürpriz yağış tahmini geldi. Hava durumu raporuna göre Pazartesi günü kuvvetli yağışalr geliyor. Peki 22-26 Mayıs arasında hava durumu nasıl olacak?

SON DAKİKA: Meteoroloji hava durumu uyarısı! Haziran’a girmeden Türkiye genelini etkileyecek

ÜLKE GENELİ PARÇALI VE YER YER BULUTLU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Marmara'nın güneybatısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri,Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Maltya, Ardahan, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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SON DAKİKA: Meteoroloji hava durumu uyarısı! Haziran’a girmeden Türkiye genelini etkileyecek

Yağışların; gece saatlerinde Osmaniye çevreleri, Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri ile Hatay'ın kuzey kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SON DAKİKA: Meteoroloji hava durumu uyarısı! Haziran’a girmeden Türkiye genelini etkileyecek

HAVA SICAKLIĞI

İç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

SON DAKİKA: Meteoroloji hava durumu uyarısı! Haziran’a girmeden Türkiye genelini etkileyecek

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, zamanla Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz kıyılarında kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

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