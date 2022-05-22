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SON DAKİKA: Meteoroloji hava durumu uyarısı! Haziran'a girmeden Türkiye genelini etkileyecek
Giriş Tarihi: 22.05.2022 09:49
Güncelleme Tarihi: 22.05.2022
09:49
Son dakika hava durumu haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu raporu önemli uyarılarda bulunuyor. Türkiye genelinde etkili olacak kuvvvetli yağış geliyor. Tarih ve saat belli oldu. Bugün Güney Ege ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Asıl yağışların ise yarın neredeyse ülkenin tamamında etkili olacağı tahmin ediliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirler için de uyarılar var. 22 ile 26 Mayıs aralarındaki hava değişimine dikkat! Yaz havaları beklenirken büyük bir sürprizle karşı karşıyayız. İşte son dakika Meteoroloji hava durumu haberi detayları...