Haberler
Yaşam
Son dakika: Nuray Demir otelde ölü bulunmuştu! Cinsel istismar iddiası: 3 çocuk ve 2 torunu olan akrabası...
Giriş Tarihi: 21.03.2022 11:15
Güncelleme Tarihi: 21.03.2022
11:21
Son dakika: Nuray Demir otelde ölü bulunmuştu! Cinsel istismar iddiası: 3 çocuk ve 2 torunu olan akrabası...
Son dakika haberi: Antalya'da, otel odasında ölü bulunan Nuray Demir'in (17) teyzesi Nur Çevik, yeğeninin eski nişanlısı Taner Bektaş tarafından tehdit edildiğini iddia ederek, "Nişanlısı, Nuray'ı sinema salonu önünden götürmeye çalışıyor. Arkadaşı da bu duruma şahit. Nuray'ı zorla konuşmak için otele götürüyor. Daha sonra Nuray'ın cansız bedenine ulaşılıyor" dedi. Nuray Demir'in otel odasında ölü bulunmasının ardından Yalova'da gözaltına alınan eski nişanlısı Taner Bektaş, dün emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Nuray Demir'in cenazesi, dün memleketi Konya'nın Hüyük ilçesi Değirmenaltı Mahallesi'ne getirildi. Burada kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi. Öte yandan, 8 Ocak 2020'de annesinin kuzeni Birol K.'nin cinsel istismarına maruz kaldığını iddia eden Nuray Demir, teyzesiyle polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Demir, şikayetinde, 3 kez evlilik yapan, 3 çocuk ve 2 torunu olan akrabası Birol K.'nin, Varsak bölgesindeki ormana götürüp, kendisine cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdü. Olay sonrası yapılan sağlık muayenesinde, cinsel istismar bulguları ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...