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Haberler Yaşam Son dakika: Nuray Demir otelde ölü bulunmuştu! Cinsel istismar iddiası: 3 çocuk ve 2 torunu olan akrabası...
Giriş Tarihi: 21.03.2022 11:15 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 11:21

Son dakika: Nuray Demir otelde ölü bulunmuştu! Cinsel istismar iddiası: 3 çocuk ve 2 torunu olan akrabası...

Son dakika haberi: Antalya'da, otel odasında ölü bulunan Nuray Demir'in (17) teyzesi Nur Çevik, yeğeninin eski nişanlısı Taner Bektaş tarafından tehdit edildiğini iddia ederek, "Nişanlısı, Nuray'ı sinema salonu önünden götürmeye çalışıyor. Arkadaşı da bu duruma şahit. Nuray'ı zorla konuşmak için otele götürüyor. Daha sonra Nuray'ın cansız bedenine ulaşılıyor" dedi. Nuray Demir'in otel odasında ölü bulunmasının ardından Yalova'da gözaltına alınan eski nişanlısı Taner Bektaş, dün emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Nuray Demir'in cenazesi, dün memleketi Konya'nın Hüyük ilçesi Değirmenaltı Mahallesi'ne getirildi. Burada kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi. Öte yandan, 8 Ocak 2020'de annesinin kuzeni Birol K.'nin cinsel istismarına maruz kaldığını iddia eden Nuray Demir, teyzesiyle polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Demir, şikayetinde, 3 kez evlilik yapan, 3 çocuk ve 2 torunu olan akrabası Birol K.'nin, Varsak bölgesindeki ormana götürüp, kendisine cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdü. Olay sonrası yapılan sağlık muayenesinde, cinsel istismar bulguları ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

DHA
Son dakika: Nuray Demir otelde ölü bulunmuştu! Cinsel istismar iddiası: 3 çocuk ve 2 torunu olan akrabası...

SON DAKİKA: NURAY DEMİR OTELDE ÖLÜ BULUNMUŞTU! CİNSEL İSTİSMAR İDDİASI: 3 ÇOCUK VE 2 TORUNU OLAN AKRABASI...

Kentte 18 Ocak 2020'de annesinin kuzeni Birol K.'nin cinsel istismarına maruz kaldığını iddia eden Nuray Demir, teyzesiyle polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Son dakika: Nuray Demir otelde ölü bulunmuştu! Cinsel istismar iddiası: 3 çocuk ve 2 torunu olan akrabası...

Demir, şikayetinde, 3 kez evlilik yapan, 3 çocuk ve 2 torunu olan akrabası Birol K.'nin, Varsak bölgesindeki ormana götürüp, kendisine cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdü.

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Son dakika: Nuray Demir otelde ölü bulunmuştu! Cinsel istismar iddiası: 3 çocuk ve 2 torunu olan akrabası...

Olay sonrası yapılan sağlık muayenesinde, cinsel istismar bulguları ortaya çıktı. Şikayetin ardından ertesi gün evinde gözaltına alınan ve suçlamaları kabul etmeyen Birol K., tutuklandı. Antalya 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma sonrası Birol K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika: Nuray Demir otelde ölü bulunmuştu! Cinsel istismar iddiası: 3 çocuk ve 2 torunu olan akrabası...

OTEL ÇALIŞANLARI ÖLÜ BULDU

Yargılama sürerken, Nuray Demir'e ulaşamayan yakınları, kayıp ihbarında bulundu. Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki otel odasına önceki gün saat 15.30 sıralarında temizlemek için giren görevliler, Nuray Demir'in çıplak halde hareketsiz olduğunu gördü.

Son dakika: Nuray Demir otelde ölü bulunmuştu! Cinsel istismar iddiası: 3 çocuk ve 2 torunu olan akrabası...

İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Nuray Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Demir'in boynunda kızarıklıklar olduğunu belirleyen polis de boğularak öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde durdu.

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