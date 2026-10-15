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Son Dakika | Sağanak ve sel İstanbul'u felç etti: Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 15.10.2026 08:52
Güncelleme Tarihi: 15.10.2026 09:57
Son Dakika | Sağanak ve sel İstanbul'u felç etti: Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Son dakika haberi: İstanbul'da Cumhuriyet tarihinin en yoğun yağışlarından biri yaşandı. Kentin bazı noktalarında metrekareye 242 kilogram yağış düştü. Birçok ilçede; sel baskınları yaşandı, caddeleri ve iş yerlerini su bastı. Araçlar sel sularına kapıldı, büyük maddi hasar meydana geldi. İstanbul'da selin yol açtığı hasarın boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı. İşte felaketin görüntüleri!