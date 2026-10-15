Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yaşam Son Dakika | Sağanak ve sel İstanbul'u felç etti: Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 15.10.2026 08:52 Güncelleme Tarihi: 15.10.2026 09:57

Son Dakika | Sağanak ve sel İstanbul'u felç etti: Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Son dakika haberi: İstanbul'da Cumhuriyet tarihinin en yoğun yağışlarından biri yaşandı. Kentin bazı noktalarında metrekareye 242 kilogram yağış düştü. Birçok ilçede; sel baskınları yaşandı, caddeleri ve iş yerlerini su bastı. Araçlar sel sularına kapıldı, büyük maddi hasar meydana geldi. İstanbul'da selin yol açtığı hasarın boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı. İşte felaketin görüntüleri!

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Yunus Emre KAVAK
SABAH İNTERNET
  • ABONE OL
Son Dakika | Sağanak ve sel İstanbul’u felç etti: Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Son dakika haberi... İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, megakentte yaşamı felç etti. Şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, çok sayıda araç sulara gömüldü.

Son Dakika | Sağanak ve sel İstanbul’u felç etti: Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Alibeyköy Deresi'nin taşmasıyla vatandaşlar mahsur kaldı. Fatih'te 14 yaşındaki bir çocuk bastığı su birikintisinde elektrik akımına kapılarak, Ayazağa'da ise meydana gelen selde 1 kişi boğularak hayatını kaybetti. Sel felaketinin ardından kent genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son Dakika | Sağanak ve sel İstanbul’u felç etti: Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Şiddetli yağışın nedeniyle bazı iş yerlerini ve evleri su bastı, bazı araçlar ise sel sularına kapılarak sürüklendi. Selin verdiği hasar günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Son Dakika | Sağanak ve sel İstanbul’u felç etti: Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış, su baskınlarına neden oldu. Cadde ve sokaklar sel sularıyla dolarken, araçlar sürüklendi.

İstanbul'da şiddetli yağış

Son Dakika | Sağanak ve sel İstanbul’u felç etti: Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Cadde üzerindeki çok sayıda iş yeri de su baskınlarından etkilendi. Yağışın ardından bazı vatandaşlar mahsur kaldı.

Son Dakika | Sağanak ve sel İstanbul’u felç etti: Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Duraklarda mahsur kalan vatandaşlar kurtarılmayı beklerken, bazı kişiler iş makineleri ve traktörler yardımıyla bulundukları noktalardan çıkarıldı.

Son Dakika | Sağanak ve sel İstanbul’u felç etti: Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

SELİN YOL AÇTIĞI HASAR SABAH ORTAYA ÇIKTI

Ekiplerin gece boyunca sürdürdüğü yoğun çalışmaların ardından sabahın erken saatlerinde bölgede biriken suların tahliyesiyle su baskınlarının etkisi azaldı.

Son Dakika | Sağanak ve sel İstanbul’u felç etti: Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Çalışmalar devam ederken günün aydınlanmasıyla selin yol açtığı hasar da gözler önüne serildi.

Son Dakika | Sağanak ve sel İstanbul’u felç etti: Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Ayazağa Mahallesi'nde sel sularına kapılarak sürüklenen, ağır ve orta derecede hasar alan araçlar görüntülendi.

Son Dakika | Sağanak ve sel İstanbul’u felç etti: Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

SARIYER'DE ŞİDDETLİ YAĞIŞIN YOL AÇTIĞI HASAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

İstanbul Sarıyer'de şiddetli yağışın yol açtığı hasar havadan görüntülendi.

Son Dakika | Sağanak ve sel İstanbul’u felç etti: Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Görüntülerde, sel sularına kapılan araçların sürüklenerek üst üste yığıldığı ve kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Son Dakika | Sağanak ve sel İstanbul’u felç etti: Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Mağdur olduklarını ifade eden Tugay Kömürcü, "Mağduruz elektriğimiz yok çocuklarımız var soğuktayız şu an. Bir şekilde buranın acilen çözülmesi gerek" dedi.

Son Dakika | Sağanak ve sel İstanbul’u felç etti: Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

BÖLGEDE YAĞIŞ SÜRÜYOR

Bölgedeki yağış sürerken, selin de hala etkili olduğu görüldü. Gün aydınlanırken, Ayazağa Mahallesi'ndeki kurtarma ekiplerini çalışması sürüyor.

Son Dakika | Sağanak ve sel İstanbul’u felç etti: Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

ANADOLU YAKASI VE BOĞAZ ÇEVRESİNDE ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

AKOM'un meteorolojik değerlendirmelerine göre, yağışların özellikle Anadolu Yakası ve Boğaz çevresinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Son Dakika | Sağanak ve sel İstanbul’u felç etti: Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Bugün sabah saat 10.00'a kadar bazı bölgelerde metrekareye 50 ila 75 kilogram ilave yağış düşebileceği, rüzgarın ise saatte 50 ila 80 kilometre hıza ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Son Dakika | Sağanak ve sel İstanbul’u felç etti: Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Son Dakika | Sağanak ve sel İstanbul’u felç etti: Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Son Dakika | Sağanak ve sel İstanbul’u felç etti: Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Son Dakika | Sağanak ve sel İstanbul’u felç etti: Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Son Dakika | Sağanak ve sel İstanbul’u felç etti: Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Son Dakika | Sağanak ve sel İstanbul’u felç etti: Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Son Dakika | Sağanak ve sel İstanbul’u felç etti: Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Son Dakika | Sağanak ve sel İstanbul’u felç etti: Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Son Dakika | Sağanak ve sel İstanbul’u felç etti: Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Son Dakika | Sağanak ve sel İstanbul’u felç etti: Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
SON DAKİKA