SON DAKİKA: TAHA DUYMAZ ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU? Fenomen Taha Duymaz bulundu mu, kurtarıldı mı, enkazdan çıkarıldı mı?

Taha Duymaz son dakika haberleri sevenleri tarafından yakından takip ediliyor. İki yıkıcı Kahramanmaraş depreminin etkilediği illerden biri olan Hatay'da enkaz altında kalan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın son durumu merak ediliyor. Ablası Semiha Duymaz, CZN Burak, Dilan Polat gibi ünlü isimler, sosyal medya hesapları üzerinden genç fenomenle ilgili yaşanan gelişmeleri takipçilerine aktarıyor. Yüzyılın felaketinde 10. Güne girilirken Taha Duymaz öldü mü, yaşıyor mu, enkaz altından çıkarıldı mı soruları yanıt arıyor. Umutlu bekleyiş devam ederken Semiha Duymaz'ın kardeşinin vefat ettiği haberini gizlediği iddiaları ise sosyal medyanın gündemini meşgul ediyor. Peki, Taha Duymaz yaşıyor mu, bulundu mu, kurtarıldı mı? İşte, Taha Duymaz son durum ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler.