SON DAKİKA: TAHA DUYMAZ ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU? Fenomen Taha Duymaz bulundu mu, kurtarıldı mı, enkazdan çıkarıldı mı?

AİLESİ VE SEVENLERİ SEFERBER OLDU!

Hatay'da akrabalarının evinde enkaz altında kalan genç fenomen Taha Duymaz'ı bulmak için ailesi ve sevenleri adeta seferber olmuştu.

İlk günden beri Taha Duymaz'ın enkaz altında çıkarılması için seferber olan isimler arasında fenomen Dilan Polat ve CZN Burak da vardı.

Hatay'a giden Dilan Polat, Taha Duymaz'ın altında kaldığı enkazın başına koşmuştu. Takipçilerinden yardım isteyen Polat, "Evi bulduk geldik, Taha'nın abisi 3 gündür burada. Yardım destek istiyoruz, abisi ses duydu. Taha'nın olduğu ev en alt kattaydı" açıklamasında bulunmuştu.