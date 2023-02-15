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Haberler Yaşam SON DAKİKA: TAHA DUYMAZ ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU? Fenomen Taha Duymaz bulundu mu, kurtarıldı mı, enkazdan çıkarıldı mı?
Giriş Tarihi: 15.02.2023 07:40 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023 07:40

SON DAKİKA: TAHA DUYMAZ ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU? Fenomen Taha Duymaz bulundu mu, kurtarıldı mı, enkazdan çıkarıldı mı?

Taha Duymaz son dakika haberleri sevenleri tarafından yakından takip ediliyor. İki yıkıcı Kahramanmaraş depreminin etkilediği illerden biri olan Hatay'da enkaz altında kalan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın son durumu merak ediliyor. Ablası Semiha Duymaz, CZN Burak, Dilan Polat gibi ünlü isimler, sosyal medya hesapları üzerinden genç fenomenle ilgili yaşanan gelişmeleri takipçilerine aktarıyor. Yüzyılın felaketinde 10. Güne girilirken Taha Duymaz öldü mü, yaşıyor mu, enkaz altından çıkarıldı mı soruları yanıt arıyor. Umutlu bekleyiş devam ederken Semiha Duymaz'ın kardeşinin vefat ettiği haberini gizlediği iddiaları ise sosyal medyanın gündemini meşgul ediyor. Peki, Taha Duymaz yaşıyor mu, bulundu mu, kurtarıldı mı? İşte, Taha Duymaz son durum ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

SON DAKİKA: TAHA DUYMAZ ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU? Fenomen Taha Duymaz bulundu mu, kurtarıldı mı, enkazdan çıkarıldı mı?

Taha Duymaz son durum gelişmeleri felaketin 10. Gününde de merak edilip araştırılıyor. Çektiği yemek videoları ile adını duyuran sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, Kahramanmaraş depreminin yaşandığı gece Hatay'da ailesiyle beraber enkaz altında kalmıştı. Ablası Semiha Duymaz'ın yardım paylaşımlarının ardından bazı ünlü isimler genç fenomeni kurtarmak için harekete geçmişti. Arama kurtarma çalışmalarında mucize haberleri gelmeye devam ederken sevenleri de genç isimden gelecek güzel haberi bekliyor. Bu noktada son durum ve gelişmeler ''Taha Duymaz öldü mü, yaşıyor mu, sağlık durum nasıl?'' soruları ile takip ediliyor. Ablası Semiha Duymaz ve ünlü isimler, sevenlerinden dualarını eksik etmemelerini istiyor. Peki, Taha Duymaz kimdir, öldü mü, yaşıyor mu, enkaz altından çıkarıldı mı, son durum ne? İşte, Taha Duymaz son dakika haberleri ve tüm gelişmeler...

SON DAKİKA: TAHA DUYMAZ ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU? Fenomen Taha Duymaz bulundu mu, kurtarıldı mı, enkazdan çıkarıldı mı?

GENÇ FENOMEN TAHA DUYMAZ ENKAZ ALTINDA KALDI!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Asrın felaketi olarak nitelenen depremde göçük altında kalan binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Hatay'daki köy evinin mutfağında kısıtlı malzemeler ile yaptığı yemekleri videoya çekerek sosyal medyada paylaşan ve kısa sürede büyük bir hayran kitlesine kavuşan genç fenomen Taha Duymaz'dan da üzücü haber gelmişti.

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SON DAKİKA: TAHA DUYMAZ ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU? Fenomen Taha Duymaz bulundu mu, kurtarıldı mı, enkazdan çıkarıldı mı?

Taha Duymaz'ın yaşanan deprem felaketinde ailesi ile birlikte akrabalarının evinde enkaz altında kaldığı öğrenilmişti. Genç fenomenin ablası Semiha Duymaz, acı haberi gözyaşlarıyla duyurmuş ve Instagram hesabından art arda yaptığı paylaşımlar ile yardım istemişti:

"Kardeşim Melek, Taha, Umut, halam ve eniştem enkaz altında. Lütfen yardımcı olun."

SON DAKİKA: TAHA DUYMAZ ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU? Fenomen Taha Duymaz bulundu mu, kurtarıldı mı, enkazdan çıkarıldı mı?

AİLESİ VE SEVENLERİ SEFERBER OLDU!

Hatay'da akrabalarının evinde enkaz altında kalan genç fenomen Taha Duymaz'ı bulmak için ailesi ve sevenleri adeta seferber olmuştu.

İlk günden beri Taha Duymaz'ın enkaz altında çıkarılması için seferber olan isimler arasında fenomen Dilan Polat ve CZN Burak da vardı.

Hatay'a giden Dilan Polat, Taha Duymaz'ın altında kaldığı enkazın başına koşmuştu. Takipçilerinden yardım isteyen Polat, "Evi bulduk geldik, Taha'nın abisi 3 gündür burada. Yardım destek istiyoruz, abisi ses duydu. Taha'nın olduğu ev en alt kattaydı" açıklamasında bulunmuştu.

SON DAKİKA: TAHA DUYMAZ ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU? Fenomen Taha Duymaz bulundu mu, kurtarıldı mı, enkazdan çıkarıldı mı?

'CZN Burak' olarak tanınan ünlü işletmeci Burak Özdemir de sosyal medyada yayınladığı video ile enkaz altındaki Taha hakkında bilgi vermişti:

''Bu binada Taha Duymaz'ın kendisi, kardeşi Melek, kardeşi Umut, halası ve eniştesi var. Burası sekiz katlı bir bina. Taha'nın kardeşleri de burada.''

Taha Duymaz'ın bulunduğu enkaz ile ilgili aldığı son bilgiyi paylaşan Dilan Polat, enkazda 5 kişinin vücut ısısının olduğunu söylemişti.

Fenomen taha duymaz bulundu mu, enkazdan çıkarıldı mı? Dilan Polat'tan açıklama! | Video

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