SON DAKİKA: Enkaz altındaki Taha Duymaz öldü mü, yaşıyor mu? Ablası son durumu açıkladı | Video

Köy evindeki mutfağında yaptığı yemekleri Instagram sayfasında paylaşarak sosyal medyada büyük ilgi gören ve kısa sürede fenomen olan Taha Duymaz, Kahramanmaraş Pazarcık'ta 6 Şubat sabaha karşı saat 4.17'de 7.7 büyüklüğünde meydana gelen depremde, ailesiyle birlikte göçük altında kaldı. Ablası Semiha Duymaz gözyaşlarıyla duyurmuş ve yardım istemişti. Hatay'da akrabalarının evinde enkaz altında kalan genç fenomen Taha Duymaz'ı bulmak için şarkıcı PAU, CZN Burak ve Dilan Polat adeta seferber olmuştu. Enkaz altında kalan Taha Duymaz'ın son durumunu ablası açıkladı. İşte o açıklama...