Enkaz altında kalan Taha Duymaz’ın ablası paylaştı: "Çaresizce izliyorum…" | Video
Hatay'da enkaz altında kalan Taha Duymaz ile son gelişmeyi ablası Semiha Duymaz sosyal medya hesabından duyurdu: Herkes çok merak ediyor biliyorum.Ama artık ben de ne yapacağımı bilmiyorum.Sadece çaresizce izliyorum. Dün bir umudum vardı sağ salim dedim ama yeni başlandı çalışmalara. Tek duam kurtulmaları.
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