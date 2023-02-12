Enkaz altında kalan Taha Duymaz’ın ablası paylaştı: "Çaresizce izliyorum…" | Video

Hatay'da enkaz altında kalan Taha Duymaz ile son gelişmeyi ablası Semiha Duymaz sosyal medya hesabından duyurdu: Herkes çok merak ediyor biliyorum.Ama artık ben de ne yapacağımı bilmiyorum.Sadece çaresizce izliyorum. Dün bir umudum vardı sağ salim dedim ama yeni başlandı çalışmalara. Tek duam kurtulmaları.