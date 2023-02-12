Video Magazin Fenomen taha duymaz bulundu mu, enkazdan çıkarıldı mı? Dilan Polat'tan açıklama! | Video
Fenomen taha duymaz bulundu mu, enkazdan çıkarıldı mı? Dilan Polat'tan açıklama! | Video

Fenomen taha duymaz bulundu mu, enkazdan çıkarıldı mı? Dilan Polat'tan açıklama! | Video

12.02.2023 | 10:13

Çektiği yemek videoları ile ünlenen fenomen Taha Duymaz'ın Hatay'da göçük altında kaldığı haberini ablası Semiha Duymaz gözyaşlarıyla duyurmuş ve yardım istemişti. Hatay'da akrabalarının evinde enkaz altında kalan genç fenomen Taha Duymaz'ı bulmak için Dilan Polat adeta seferber oldu. Depremin yıktığı kentlerden olan Hatay'da enkaz altında kalan Taha Duymaz'ın akıbeti de sevenleri tarafından merak ediliyor. Taha Duymaz enkaz altından çıktı mı? Taha Duymaz öldü mü, bulundu mu, yaşıyor mu? Dilan Polat son olarak sosyal medya hesabından Taha Duymaz'la ilgili bu açıklamayı yaptı...

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Enkaz altında kalan Taha Duymaz'ın ablası paylaştı: "Çaresizce izliyorum…" | Video

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