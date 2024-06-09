SON DAKİKA YKS 2024 HABERLERİ: YKS’de tüm oturumlar sona erdi! 2024 YKS, TYT, AYT, YDT cevap anahtarı yayınlandı mı? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda 1 milyon 97 bin 82 kişi görev yaptı. TYT oturumunda 438 bin 684 görevli, AYT'de 282 bin 812 görevli ve son oturum olan YDT'de ise 36 bin 46 görevli yer aldı. Üç oturumda sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla toplam 63 bin 463 emniyet personeli görev yaptı.