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SON DAKİKA YKS 2024 HABERLERİ: YKS'de tüm oturumlar sona erdi! 2024 YKS, TYT, AYT, YDT cevap anahtarı yayınlandı mı? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 09.06.2024 18:39
Güncelleme Tarihi: 09.06.2024
18:59
SON DAKİKA YKS 2024 HABERLERİ: YKS'de tüm oturumlar sona erdi! 2024 YKS, TYT, AYT, YDT cevap anahtarı yayınlandı mı? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
SON DAKİKA YKS HABERLERİ: 3 milyondan fazla öğrencinin üniversite hayali için ter döktüğü Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tüm oturumları sona erdi. Adaylar ilk olarak TYT, ardından AYT ve son YDT sorularını cevaplandırmak için sınavda yarıştı. Şimdi ise gözler sınav sonuçlarında. Peki YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? TYT, AYT, YDT cevap anahtarı açıklandı mı? İşte YKS haberinin tüm ayrıntıları...