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Haberler Yaşam SON DAKİKA YKS 2024 HABERLERİ: YKS'de tüm oturumlar sona erdi! 2024 YKS, TYT, AYT, YDT cevap anahtarı yayınlandı mı? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 09.06.2024 18:39 Güncelleme Tarihi: 09.06.2024 18:59

SON DAKİKA YKS 2024 HABERLERİ: YKS'de tüm oturumlar sona erdi! 2024 YKS, TYT, AYT, YDT cevap anahtarı yayınlandı mı? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

SON DAKİKA YKS HABERLERİ: 3 milyondan fazla öğrencinin üniversite hayali için ter döktüğü Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tüm oturumları sona erdi. Adaylar ilk olarak TYT, ardından AYT ve son YDT sorularını cevaplandırmak için sınavda yarıştı. Şimdi ise gözler sınav sonuçlarında. Peki YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? TYT, AYT, YDT cevap anahtarı açıklandı mı? İşte YKS haberinin tüm ayrıntıları...

SON DAKİKA YKS 2024 HABERLERİ: YKS’de tüm oturumlar sona erdi! 2024 YKS, TYT, AYT, YDT cevap anahtarı yayınlandı mı? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üçüncü ve son oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) tamamlandı.

SON DAKİKA YKS 2024 HABERLERİ: YKS’de tüm oturumlar sona erdi! 2024 YKS, TYT, AYT, YDT cevap anahtarı yayınlandı mı? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Üniversite adayları, YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi sorularını (TYT) dün yanıtlamıştı. Adaylar, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) sorularını ise bugün cevapladı.

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SON DAKİKA YKS 2024 HABERLERİ: YKS’de tüm oturumlar sona erdi! 2024 YKS, TYT, AYT, YDT cevap anahtarı yayınlandı mı? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Son oturum olan ve saat 15.45'te başlayan YDT, 120 dakika sürdü. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılan sınavda toplam 80 soru yer aldı.

SON DAKİKA YKS 2024 HABERLERİ: YKS’de tüm oturumlar sona erdi! 2024 YKS, TYT, AYT, YDT cevap anahtarı yayınlandı mı? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

1 MİLYONU AŞKIN GÖREVLİ SAHADAYDI

YKS; KKTC Lefkoşa ve Hırvatistan Zagreb ile 81 ilde 245 sınav merkezinde uygulandı. ÖSYM, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki sınavı, Dostluk Turnuvası'na katılan 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 10 milli futbolcusu için düzenledi.

SON DAKİKA YKS 2024 HABERLERİ: YKS’de tüm oturumlar sona erdi! 2024 YKS, TYT, AYT, YDT cevap anahtarı yayınlandı mı? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda 1 milyon 97 bin 82 kişi görev yaptı. TYT oturumunda 438 bin 684 görevli, AYT'de 282 bin 812 görevli ve son oturum olan YDT'de ise 36 bin 46 görevli yer aldı. Üç oturumda sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla toplam 63 bin 463 emniyet personeli görev yaptı.

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