Haberler Yaşam TOKİ Hatay kura çekimi tarihleri belli oldu: TOKİ Hatay kura sonuçları ne zaman açıklanacak, kuralar ne zaman çekilecek?

Giriş Tarihi: 20.12.2022 14:32 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022 14:34

TOKİ Hatay kura çekimi tarihleri belli oldu: TOKİ Hatay kura sonuçları ne zaman açıklanacak, kuralar ne zaman çekilecek?

TOKİ Hatay kura çekimi tarihleri son dakika olarak açıklandı. En çok başvuru alan iller arasında yer alan Hatay evleri, Ocak 2023'te sahiplerini bulacak. 2+1 ve 3+1 emekli, gazi yakını, genç, engelli ve diğer türdeki kuralar çekilecek. Altınözü, Belen, Dörtyol, Erzin, Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Merkez, Payas, Reyhanlı ve Yayladağı ilçelerinde toplamda 5 bin 35 ev, çekilecek kurayla sahibinin olacak. "TOKİ Hatay kura sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu bu sebeple araştırılıyor. Peki, TOKİ Hatay kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihler arasında? İşte detaylar…