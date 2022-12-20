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Haberler Yaşam TOKİ Hatay kura çekimi tarihleri belli oldu: TOKİ Hatay kura sonuçları ne zaman açıklanacak, kuralar ne zaman çekilecek?
Giriş Tarihi: 20.12.2022 14:32 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022 14:34

TOKİ Hatay kura çekimi tarihleri belli oldu: TOKİ Hatay kura sonuçları ne zaman açıklanacak, kuralar ne zaman çekilecek?

TOKİ Hatay kura çekimi tarihleri son dakika olarak açıklandı. En çok başvuru alan iller arasında yer alan Hatay evleri, Ocak 2023'te sahiplerini bulacak. 2+1 ve 3+1 emekli, gazi yakını, genç, engelli ve diğer türdeki kuralar çekilecek. Altınözü, Belen, Dörtyol, Erzin, Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Merkez, Payas, Reyhanlı ve Yayladağı ilçelerinde toplamda 5 bin 35 ev, çekilecek kurayla sahibinin olacak. "TOKİ Hatay kura sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu bu sebeple araştırılıyor. Peki, TOKİ Hatay kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihler arasında? İşte detaylar…

TOKİ Hatay kura çekimi tarihleri belli oldu: TOKİ Hatay kura sonuçları ne zaman açıklanacak, kuralar ne zaman çekilecek?

TOKİ Hatay kura çekimi ne zaman, sonuçlar açıklandı mı sorusu vatandaşlar tarafından uzun süredir soruluyordu. TOKİ kura 5. etap tarihleri belli oldu ve içerisinde Hatay da yer alıyor. Ocak 2023'te 5 binden fazla ev, hak sahibinin olacak. Peki, TOKİ Hatay kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında detaylar…

TOKİ Hatay kura çekimi tarihleri belli oldu: TOKİ Hatay kura sonuçları ne zaman açıklanacak, kuralar ne zaman çekilecek?

TOKİ KURALARI 2023 MART AYINDA SONLANACAK!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut Daire Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

TOKİ Hatay kura çekilişi Ocak ayında gerçekleşecek!

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TOKİ Hatay kura çekimi tarihleri belli oldu: TOKİ Hatay kura sonuçları ne zaman açıklanacak, kuralar ne zaman çekilecek?

TOKİ HATAY KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; Hatay TOKİ kura çekimi 2 – 5 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

Toplamda 6 bin 25 konut sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı kuraların nerede ve saat kaçta çekileceği henüz belli olmadı.

TOKİ Hatay kura çekimi tarihleri belli oldu: TOKİ Hatay kura sonuçları ne zaman açıklanacak, kuralar ne zaman çekilecek?

TOKİ HATAY EVLERİ NELERDE?

HATAY ALTINÖZÜ 350

HATAY BELEN 250

HATAY DÖRTYOL 500

HATAY ERZİN 250

TOKİ Hatay kura çekimi tarihleri belli oldu: TOKİ Hatay kura sonuçları ne zaman açıklanacak, kuralar ne zaman çekilecek?

HATAY HASSA 100

HATAY İSKENDERUN 350

HATAY KIRIKHAN 350

HATAY MERKEZ 1100

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