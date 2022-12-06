Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri ilçe ilçe 2022: TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura çekimi ne zaman, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
Giriş Tarihi: 06.12.2022 10:35 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 10:35

TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri ilçe ilçe 2022: TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura çekimi ne zaman, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura çekimi tarihleri araştırılıyor. 250 bin sosyal konut projesi için TOKİ kuraları il il çekilmeye devam ediyor. TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi 6-11 Aralık 2022 tarihleri için güncellendi. Yeni takvimin ardından en çok başvurunun geldiği TOKİ İstanbul kuraları hakkında araştırmalar hız kazandı. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50.000 konutun hak sahibini bulacağı TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri sorgulanıyor. Peki, TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte, 2022 TOKİ İstanbul ilçe ilçe kura çekilişi takvimi ile kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…

TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri ilçe ilçe 2022: TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura çekimi ne zaman, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura sonuçları sorgulama ekranı arama geçmişlerindeki yerini koruyor. İlk Evim İlk İş Yerim projesinde TOKİ kuraları çekilmeye devam ederken TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri merak ediliyor. TOKİ İstanbul kura çekilişi ile Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50.000 konutun hak sahibi belirlenecek. Ev sahibi olmaya hak kazananlar, TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı üzerinden öğrenilebilecek. Peki, TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları nereden öğrenilir? İşte, 2022 TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura çekimi tarihleri son gelişmeler.

TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri ilçe ilçe 2022: TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura çekimi ne zaman, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İlk Evim İlk İş Yerim projesi için TOKİ kura çekimi kademeli olarak il il devam ediyor. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı. TOKİ İstanbul kura tarihleri belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri ilçe ilçe 2022: TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura çekimi ne zaman, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

TOKİ ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER, ÇATALCA, TUZLA, SİLİVRİ KURA ÇEKİLİŞİ TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Yüzyılın en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50.000 konut inşa edecek. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı.

TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura çekimi tarihleri takvimi yayınlandığında haberimizde yer verilecektir.

TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri ilçe ilçe 2022: TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura çekimi ne zaman, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Bakan Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 tarihi itibarıyla başladı.

Kasım ayında yapılan çekilişler ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan illerde inşa edilecek 2+1 ve 3+1 konutlar, noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda hak sahiplerini buldu. Sıra Batı Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yer alan illere geldi.

6 Aralık 2022 Salı (bugün) Bartın ve Konya kura çekilişi gerçekleşiyor. Kuralar noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor.

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri ilçe ilçe 2022: TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura çekimi ne zaman, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

6-11 ARALIK 2022 TOKİ KURA TAKVİMİ YAYINDA!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde kura heyecanı devam ediyor. Tarihler haftalık olarak açıklanıyor ve resmi internet sayfası üzerinden paylaşılıyor.

Toplam 10 il için TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi belli oldu. 6-11 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek TOKİ kura çekilişi ile Konya, Zonguldak, Bartın, Karabük, Aksaray, Çankırı, Kayseri, Kastamonu, Sinop, Niğde illerinde inşa edilecek konutlar hak sahiplerini bulacak.

SON DAKİKA