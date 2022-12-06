TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri ilçe ilçe 2022: TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura çekimi ne zaman, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura çekimi tarihleri araştırılıyor. 250 bin sosyal konut projesi için TOKİ kuraları il il çekilmeye devam ediyor. TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi 6-11 Aralık 2022 tarihleri için güncellendi. Yeni takvimin ardından en çok başvurunun geldiği TOKİ İstanbul kuraları hakkında araştırmalar hız kazandı. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50.000 konutun hak sahibini bulacağı TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri sorgulanıyor. Peki, TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte, 2022 TOKİ İstanbul ilçe ilçe kura çekilişi takvimi ile kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…