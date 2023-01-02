Haberler Yaşam TOKİ kura çekimi takvimi Ocak 2023: 5. Etap başladı! Hangi ilin TOKİ kura çekilişi ne zaman, hangi tarihte yapılacak, kura sonuçları nasıl öğrenilir?

Giriş Tarihi: 02.01.2023 07:48 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 07:48

TOKİ kura çekimi takvimi Ocak 2023: 5. Etap başladı! Hangi ilin TOKİ kura çekilişi ne zaman, hangi tarihte yapılacak, kura sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ 250 bin sosyal konut projesi hak sahibi belirleme kurası yeni yılda da tüm hızıyla sürüyor. Bakan Kurum'un açıklamasına göre 2023 Mart ayına kadar sürecek olan kura çekimi haftalık olarak yayınlanan takvim doğrultusunda il il yapılıyor. Bu kapsamda TOKİ kura çekilişi takvimi Ocak ayı için güncellendi. 5. Etap kuraları 2 Ocak 2023 Pazartesi günü Ankara ve Hatay illeri ile başlayacak. Başvuru sahipleri, noter huzurunda çekilen kuraları YouTube canlı yayın ekranı ile takip edebiliyor. Peki, hangi ilin TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, Ocak 2023 TOKİ kura çekimi takvimi ile il il kura tarihleri…