Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam TOKİ kura çekimi takvimi Ocak 2023: 5. Etap başladı! Hangi ilin TOKİ kura çekilişi ne zaman, hangi tarihte yapılacak, kura sonuçları nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 02.01.2023 07:48 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 07:48

TOKİ kura çekimi takvimi Ocak 2023: 5. Etap başladı! Hangi ilin TOKİ kura çekilişi ne zaman, hangi tarihte yapılacak, kura sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ 250 bin sosyal konut projesi hak sahibi belirleme kurası yeni yılda da tüm hızıyla sürüyor. Bakan Kurum'un açıklamasına göre 2023 Mart ayına kadar sürecek olan kura çekimi haftalık olarak yayınlanan takvim doğrultusunda il il yapılıyor. Bu kapsamda TOKİ kura çekilişi takvimi Ocak ayı için güncellendi. 5. Etap kuraları 2 Ocak 2023 Pazartesi günü Ankara ve Hatay illeri ile başlayacak. Başvuru sahipleri, noter huzurunda çekilen kuraları YouTube canlı yayın ekranı ile takip edebiliyor. Peki, hangi ilin TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, Ocak 2023 TOKİ kura çekimi takvimi ile il il kura tarihleri…

TOKİ kura çekimi takvimi Ocak 2023: 5. Etap başladı! Hangi ilin TOKİ kura çekilişi ne zaman, hangi tarihte yapılacak, kura sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak, hangi tarihte soruları gündemdeki yerini koruyor. Haftalık olarak güncellenen takvim ile beraber 2023 Ocak ayı kura tarihleri belli oldu. Bu kapsamda 250 bin sosyal konut projesine başvuruda bulunan vatandaşlar il il 2+1 3+1 isim listesi için araştırmalarına devam ediyor. TOKİ kura takvimi 5. Etap Hatay ve Ankara çekilişi ile başlayacak. İlçe ilçe gerçekleşen kura sonuçları isim listesi bilgileri kurumun resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabilecek. Peki, il il TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte, İlk Evim kuraları son durum…

TOKİ kura çekimi takvimi Ocak 2023: 5. Etap başladı! Hangi ilin TOKİ kura çekilişi ne zaman, hangi tarihte yapılacak, kura sonuçları nasıl öğrenilir?

SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ 5. ETAP İLE DEVAM EDİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 tarihi itibarıyla başladı.

Kasım ve Aralık aylarında yapılan çekilişler ile Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz bölgelerinde yer alan illerde inşa edilecek 2+1 ve 3+1 konutlar, noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda hak sahiplerini buldu.

Ocak ayı ile beraber sıra Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yer alan illere geldi.

Kuralar noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor.

İşte, güncel takvim...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TOKİ kura çekimi takvimi Ocak 2023: 5. Etap başladı! Hangi ilin TOKİ kura çekilişi ne zaman, hangi tarihte yapılacak, kura sonuçları nasıl öğrenilir?

2 - 13 OCAK 2023 TOKİ KURA TAKVİMİ YAYINDA!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde kura heyecanı devam ediyor. Tarihler haftalık olarak açıklanıyor ve resmi internet sayfası üzerinden paylaşılıyor.

2 - 13 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek TOKİ kura çekilişi ile Ankara, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adana illerinde inşa edilecek konutlar hak sahiplerini bulacak.

TOKİ kura çekimi takvimi Ocak 2023: 5. Etap başladı! Hangi ilin TOKİ kura çekilişi ne zaman, hangi tarihte yapılacak, kura sonuçları nasıl öğrenilir?

2 - 13 OCAK TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ

5 ilde gerçekleştirilecek 2 - 13 Ocak TOKİ kura tarihleri ve iller listesi şu şekilde;

2-12 Ocak 2023: Ankara 18 bin 450 konut

2-5 Ocak 2023: Hatay 5 bin 25 konut

6 Ocak 2023: Osmaniye 1550 konut

7-8 Ocak 2023: Kahramanmaraş: 3 bin 101 konut

10-13 Ocak 2023: Adana 6 bin 356 konut

TOKİ kura çekimi takvimi Ocak 2023: 5. Etap başladı! Hangi ilin TOKİ kura çekilişi ne zaman, hangi tarihte yapılacak, kura sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.

TOKİ BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA