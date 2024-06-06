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Haberler Yaşam Türkçe öğretmeni Abdulbaki Durmaz silahlı saldırıda öldü! Cinayette kan davası detayı…
Giriş Tarihi: 06.06.2024 16:30 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 16:50

Türkçe öğretmeni Abdulbaki Durmaz silahlı saldırıda öldü! Cinayette kan davası detayı…

İstanbul Fatih'te aracıyla seyir halinde olan Türkçe öğretmeni Abdulbaki Durmaz (44) silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda ağır yaralanan öğretmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken ticari taksi ile gelip kurşun yağdıran şüpheli aranıyor. Saldırının nedeninin ise Abdülbaki Durmaz'ın Batman'daki ailesiyle, başka bir aile arasında 3 yıldır devam eden husumetten kaynaklandığı öne sürüldü.

Yunus Emre KAVAK
Türkçe öğretmeni Abdulbaki Durmaz silahlı saldırıda öldü! Cinayette kan davası detayı…

Olay, sabah saatlerinde Fatih Topkapı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Başakşehir'de bir İmam Hatip Ortaokulunda Türkçe öğretmenliği yapan Abdulbaki Durmaz (44) aracıyla seyir halindeyken, taksiden inen bir şüpheli Durmaz'ın aracına art arda ateş ettikten sonra aynı taksiyle olay yerinden kaçtı.

Türkçe öğretmeni Abdulbaki Durmaz silahlı saldırıda öldü! Cinayette kan davası detayı…

Vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Durmaz ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Türkçe öğretmeni Abdulbaki Durmaz silahlı saldırıda öldü! Cinayette kan davası detayı…

AİLELER ARASI HUSUMET İDDİASI
Öğretmen Abdulbaki Durmaz'ın hayatını kaybettiği olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Abdulbaki Durmaz'ın içinde olduğu araca taksiden inen şüpheli art arda ateş ediyor.

Türkçe öğretmeni Abdulbaki Durmaz silahlı saldırıda öldü! O anlar kamerada | Video

Türkçe öğretmeni Abdulbaki Durmaz silahlı saldırıda öldü! Cinayette kan davası detayı…

Çevredekilerin yaşadığı panik anları da güvenlik kamerasına yansıyor. Silahlı saldırının nedeninin, Abdülbaki Durmaz'ın Batman'daki ailesiyle, başka bir aile arasında 3 yıldır devam eden husumetten kaynaklandığı öne sürüldü.

Türkçe öğretmeni Abdulbaki Durmaz silahlı saldırıda öldü! Cinayette kan davası detayı…

Başakşehir İlçe Milli Eğitim müdürlüğü hayatını kaybeden öğretmen Durmaz hakkında bir başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda; "İTO Hüma Hatun İmam Hatip Ortaokulu öğretmenlerimizden Abdulbaki Durmaz uğradığı silahlı saldırı sonucu vefat etmiştir.

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