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Türkçe öğretmeni Abdulbaki Durmaz silahlı saldırıda öldü! Cinayette kan davası detayı…
Giriş Tarihi: 06.06.2024 16:30
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024
16:50
Türkçe öğretmeni Abdulbaki Durmaz silahlı saldırıda öldü! Cinayette kan davası detayı…
İstanbul Fatih'te aracıyla seyir halinde olan Türkçe öğretmeni Abdulbaki Durmaz (44) silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda ağır yaralanan öğretmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken ticari taksi ile gelip kurşun yağdıran şüpheli aranıyor. Saldırının nedeninin ise Abdülbaki Durmaz'ın Batman'daki ailesiyle, başka bir aile arasında 3 yıldır devam eden husumetten kaynaklandığı öne sürüldü.