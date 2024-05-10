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Türkiye çöp evde bulunan Cem Muhammet’i konuşmuştu: İşte teyze hakkında istenen ceza!
Giriş Tarihi: 10.05.2024 15:22
Güncelleme Tarihi: 10.05.2024
15:22
Türkiye çöp evde bulunan Cem Muhammet’i konuşmuştu: İşte teyze hakkında istenen ceza!
Bursa'da çöp ev ihbarına giden ekipler, evde 9 yaşındaki yeğeni Cem Muhammet A. ile karşılaştı. Talihsiz çocuğu kaçırdığı ve evde sakladığı cani teyze Kamuran Pınar A., 18 ay sonra adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Savcı, teyzenin 27 yıl hapis cezası istemiyle yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.