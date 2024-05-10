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Haberler Yaşam Türkiye çöp evde bulunan Cem Muhammet’i konuşmuştu: İşte teyze hakkında istenen ceza!
Giriş Tarihi: 10.05.2024 15:22 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 15:22

Türkiye çöp evde bulunan Cem Muhammet’i konuşmuştu: İşte teyze hakkında istenen ceza!

Bursa'da çöp ev ihbarına giden ekipler, evde 9 yaşındaki yeğeni Cem Muhammet A. ile karşılaştı. Talihsiz çocuğu kaçırdığı ve evde sakladığı cani teyze Kamuran Pınar A., 18 ay sonra adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Savcı, teyzenin 27 yıl hapis cezası istemiyle yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

DHA
Türkiye çöp evde bulunan Cem Muhammet’i konuşmuştu: İşte teyze hakkında istenen ceza!

Türkiye'nin konuştuğu olay Bursa'nın Nilüfer İlçesi'nde 2020 yılında yaşanmıştı. Sakarya Mahallesi'ndeki apartmanda dairesi olan Aydın S., evini 1 Temmuz 2020'de Kamuran Pınar A.'ya kiraya verdi. Kiracı, ev sahibine kira ödemedi. Aydın S., avukatı Batuhan Arısoy aracılığıyla mahkemeye başvurdu.

Türkiye çöp evde bulunan Cem Muhammet’i konuşmuştu: İşte teyze hakkında istenen ceza!

Bursa 4'üncü İcra Hukuk Mahkemesi'nde görülen davalara katılmayan Kamuran Pınar A. için mahkeme hakimi, borcunu ödemesi için tebligat gönderdi. Kamuran Pınar A., borçlarını tebligata rağmen ödemeyince mahkeme, evin tahliyesini kararlaştırdı. 2022 Temmuz'da mahkeme kararıyla eve giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingire açtırdı. Ekipler, çöp evle karşılaştı. Bunun üzerine dairenin kapı kilidi değiştirildi. Polisler, mahkeme kararına uymayıp, çilingirle eve gelip giden Kamuran Pınar A.'yı gözaltına aldı. Kamuran Pınar A., polis merkezindeki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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Türkiye çöp evde bulunan Cem Muhammet’i konuşmuştu: İşte teyze hakkında istenen ceza!

BAYGIN HALDE BULUNDU

Çöp evin temizlenmesi için Nilüfer Belediyesi ekiplerine haber verildi. Eve gelen ekipler, temizlik çalışmasına başladıkları sırada bir odanın kapısının kilitli olduğunu belirledi. Kapıyı kırıp içeri giren görevliler, çöple dolu odada baygın halde yatan çocukla karşılaştı. Çocuğun kilitlendiğinin ve tuvaletini dahi odaya yaptığının görülmesiyle, polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Çöp evde tutulan çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaklaşık 1 yıldır odada tutulduğu değerlendirilen çocuğun saçlarıyla tırnaklarının uzadığı, çok zayıfladığı ve vücudunda yaralar olduğu görüldü.

Türkiye çöp evde bulunan Cem Muhammet’i konuşmuştu: İşte teyze hakkında istenen ceza!

TEYZE TUTUKLANDI, YEĞENİ KORUMA ALTINA ALINDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Kamuran Pınar A.'ya ulaşamadı. Cem Muhammet A. adlı çocuğun Kamuran Pınar A.'nın kız kardeşi Yasemin A.'nın oğlu olduğu belirlendi. Kamuran Pınar A.'nın uzun zamandır kardeşiyle görüşmediği ve baktığı yeğenini, kilitli odada tuttuğu tespit edildi. Yeniden gözaltına alınan Kamuran Pınar A., emniyetteki işlemlerinin ardından 'Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Cem Muhammet A. ise tedavisinin ardından Antalya'ya, annesinin yanına gönderildi. Burada, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından korumaya alınıp Akdeniz Üniversitesi'ne kaldırılan Cem Muhammet A., tedavisi sonrası Antalya Çocuk Evleri Sitesi'ne yerleştirildi. Fiziki ve psikolojik tedavisinin ardından çocuk, annesi Yasemin A.'ya teslim edildi.

Türkiye çöp evde bulunan Cem Muhammet’i konuşmuştu: İşte teyze hakkında istenen ceza!

'BULUNMASAYDI, ÖLEBİLİRDİ'

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması 5 ayda tamamlandı. Görevlendirilen 2 savcının hazırladığı 7 sayfalık iddianamede, suçlamaları reddeden Kamuran Pınar A. hakkında, 'İhmali davranışla öldürmeye teşebbüs', 'Çocuğa eziyet' ve 'Çocuğu kaçırma' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 27 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, Kamuran Pınar A.'nın akıl sağlığıyla ilgili rapor da yer aldı.

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