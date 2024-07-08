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Haberler Yaşam Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları Olimpiyat maç tarihleri
Giriş Tarihi: 08.07.2024 21:58 Güncelleme Tarihi: 08.07.2024 22:02

Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları Olimpiyat maç tarihleri

Olimpiyat Oyunları başlıyor. C grubunda yer alan Filenin Sultanları önce Hollanda ile karşılaşacak. Bu noktada Türkiye Hollanda voleybol maçı için geri sayım başladı. Geçtiğimiz yıl peş peşe başarı elde eden A Milli Kadın Voleybol Takımı Paris 2024 biletini de kaptı. Peki; Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Filenin Sultanları Olimpiyat maç takvimi...

Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları Olimpiyat maç tarihleri

Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları yanıt arıyor. Temmuz ve Ağustos aylarında oynanacak Yaz Olimpiyatları için heyecan dorukta. Son olarak VNL kupasından dönen Sultanların Paris kadrosu da belli oldu. İşte, Filenin Sultanları Olimpiyat maçı tarihi!

Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları Olimpiyat maç tarihleri

TÜRKİYE HOLLANDA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

26 Temmuz – 11 Ağustos tarihlerinde Paris'te oynanacak Yaz Olimpiyatlarında Filenin Sultanları C grubunda Hollanda ile karşılaşacak. Türkiye Hollanda maçı 29 Temmuz günü TSİ 10.00'da başlayacak.

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Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları Olimpiyat maç tarihleri

TÜRKİYE HOLLANDA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Filenin Sultanları Hollanda maçının TRT kanallarında yayımlanması bekleniyor.

Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları Olimpiyat maç tarihleri

FİLENİN SULTANLARI OLİMPİYAT MAÇ TAKVİMİ

29 Temmuz 2024
10.00 Türkiye-Hollanda

1 Ağustos 2024
10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

4 Ağustos 2024
10.00 Türkiye-İtalya

Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları Olimpiyat maç tarihleri

FİLENİN SULTANLARININ OLİMPİYAT KADROSU

Başantrenör Danielle Santarelli yönetiminde sahaya çıkacak olan milli takımımızın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Pasörler:

Cansu Özbay
Elif Şahin

Smaçörler:

Ebrar Karakurt
Hande Baladın
Meliha Diken
Tuğba İvegin
Derya Cebecioğlu

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