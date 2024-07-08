Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları Olimpiyat maç tarihleri

Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları yanıt arıyor. Temmuz ve Ağustos aylarında oynanacak Yaz Olimpiyatları için heyecan dorukta. Son olarak VNL kupasından dönen Sultanların Paris kadrosu da belli oldu. İşte, Filenin Sultanları Olimpiyat maçı tarihi!