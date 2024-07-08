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Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları Olimpiyat maç tarihleri
Giriş Tarihi: 08.07.2024 21:58
Güncelleme Tarihi: 08.07.2024
22:02
Olimpiyat Oyunları başlıyor. C grubunda yer alan Filenin Sultanları önce Hollanda ile karşılaşacak. Bu noktada Türkiye Hollanda voleybol maçı için geri sayım başladı. Geçtiğimiz yıl peş peşe başarı elde eden A Milli Kadın Voleybol Takımı Paris 2024 biletini de kaptı. Peki; Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Filenin Sultanları Olimpiyat maç takvimi...