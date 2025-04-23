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Ücretli doğum izni düzenlemesinde son gelişmeler! Ücretli doğum izni 1 yıla mı çıkacak, son durum ne?
Giriş Tarihi: 23.04.2025 10:39
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025
10:39
Ücretli doğum izni düzenlemesinde son gelişmeler! Ücretli doğum izni 1 yıla mı çıkacak, son durum ne?
Aile yılı kapsamında birçok yenilik gelmeye devam ediyor. Doğum yardımı ödemelerinin ardından, gözler şimdi de çalışan annelere verilecek olan doğum izninin süresine çevrildi. Yapılan son çalışmaların ardından çalışan anne adaylarının ücretli doğum izninin 1 yıla çıkarılması planlanıyor. Peki, Çalışan annelere doğum izni arttırılacak mı, kaç gün olacak? İşte, doğum izni düzenlemesinde son gelişmeler ve detaylar...