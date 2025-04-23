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Haberler Yaşam Ücretli doğum izni düzenlemesinde son gelişmeler! Ücretli doğum izni 1 yıla mı çıkacak, son durum ne?
Giriş Tarihi: 23.04.2025 10:39 Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 10:39

Ücretli doğum izni düzenlemesinde son gelişmeler! Ücretli doğum izni 1 yıla mı çıkacak, son durum ne?

Aile yılı kapsamında birçok yenilik gelmeye devam ediyor. Doğum yardımı ödemelerinin ardından, gözler şimdi de çalışan annelere verilecek olan doğum izninin süresine çevrildi. Yapılan son çalışmaların ardından çalışan anne adaylarının ücretli doğum izninin 1 yıla çıkarılması planlanıyor. Peki, Çalışan annelere doğum izni arttırılacak mı, kaç gün olacak? İşte, doğum izni düzenlemesinde son gelişmeler ve detaylar...

Ücretli doğum izni düzenlemesinde son gelişmeler! Ücretli doğum izni 1 yıla mı çıkacak, son durum ne?

Nüfus Politikaları Kurulu Toplantısı sonrasında "doğum izni artacak mı, kaç gün olacak?" soruları gündeme taşındı. Doğum izni çalışan annelerin doğum öncesi veya sonrasında kullandıkları toplan izin süresidir. Bu izin, kamu ve özel sektörde farklı olabiliyor. Ancak yapılan son toplantı ile birlikte bu ayrımın da ortadan kalkması bekleniyor. Peki, üretli doğum izni süresi uzatılacak mı, son durum nedir?

Ücretli doğum izni düzenlemesinde son gelişmeler! Ücretli doğum izni 1 yıla mı çıkacak, son durum ne?

ÜCRETLİ DOĞUM İZNİ DÜZENLEMESİNDE SON DURUM

Kadın çalışanların doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra da sekiz hafta olmak üzere toplam 16 haftalık doğum izni var. Çoğul gebelikte iki hafta daha ekleme yapılıyor. İzin dağılımı, doğumdan önce üç hafta ve doğumdan sonra 13 hafta olarak belirlenebilir.

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Ücretli doğum izni düzenlemesinde son gelişmeler! Ücretli doğum izni 1 yıla mı çıkacak, son durum ne?

DOĞUM İZNİ UZAYACAK MI?

Nüfus Politikaları Kurulu toplantısında sağlıklı bir nüfus yapısı için kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler belirleyen hükümet, çalışan annelere yönelik doğum izni düzenlemesi üzerinde taslak çalışma hazırladı. Edinilen bilgilere göre planlama, çalışan anneye daha uzun doğum izni verilmesi yönünde.

Ücretli doğum izni düzenlemesinde son gelişmeler! Ücretli doğum izni 1 yıla mı çıkacak, son durum ne?

ÇALIŞAN ANNELERE DOĞUM İZNİ KAÇ GÜN OLACAK?

Bu kapsamda ücretli doğum izni süresinin 1 yıla çıkarılması, ücretsiz doğum izni hakkının 1,5 yıla kadar uzatılması planlanıyor. Ayrıca çalışan annelere kreş desteği verilecek. Mevcut düzenlemeye göre memur babalara 10 gün, işçilere ise 5 gün doğum izni veriliyor. Uygulamaya konulacak düzenlemeyle bu ayrım da kaldırılacak.

Ücretli doğum izni düzenlemesinde son gelişmeler! Ücretli doğum izni 1 yıla mı çıkacak, son durum ne?