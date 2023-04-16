Haberler Yaşam Yeşim Akbaş polis lojmanında başından vuruldu! Son görüntüleri yürek dağladı!

Giriş Tarihi: 16.04.2023 14:00 Güncelleme Tarihi: 16.04.2023 14:00

Yeşim Akbaş polis lojmanında başından vuruldu! Son görüntüleri yürek dağladı!

Manisa'nın Demirci ilçesindeki komiser yardımcısı D.Y.'nin (32) dairesinin bulunduğu polis lojmanında başından tabancayla vurulmuş olarak bulunan 26 yaşındaki Yeşim Akbaş'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Genç kadının Demirci'deki güzellik merkezinin açılış töreninde babası Mustafa Akbaş ile dans ederken ve şarkı söylerken çekilmiş video ve fotoğraflarına SABAH ulaştı. Emel Sayın'ın 'duydum ki unutmuşsun' şarkısı eşliğinde babası Mustafa Akbaş ile dans eden Yeşim Akbaş'ın görüntülerde oldukça mutlu olduğu görülüyor. Diğer görüntüde eline mikrofonu alan Yeşim Akbaş, Muazzez Ersoy'un 'Aşkın Kanunu' şarkısını seslendiriyor. Yeşim Akbaş, "Aşkın kanunun yazsam yeniden, kimi ümitleri yel alır gider. Kimi benim gibi sever gönülden, kimi senin gibi el olur gider' sözlerini söylerken görülüyor.