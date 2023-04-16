Polis lojmanında ölü bulunan Yeşim Akbaş'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı! En mutlu gününde şarkı söyleyip, babasıyla dans etmiş...

Manisa'nın Demirci ilçesindeki komiser yardımcısı D.Y.’nin (32) dairesinin bulunduğu polis lojmanında başından tabancayla vurulmuş olarak bulunan 26 yaşındaki Yeşim Akbaş'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Genç kadının Demirci’deki güzellik merkezinin açılış töreninde babası Mustafa Akbaş ile dans ederken ve şarkı söylerken çekilmiş video ve fotoğraflarına SABAH ulaştı. Emel Sayın’ın ‘duydum ki unutmuşsun’ şarkısı eşliğinde babası Mustafa Akbaş ile dans eden Yeşim Akbaş’ın görüntülerde oldukça mutlu olduğu görülüyor. Diğer görüntüde eline mikrofonu alan Yeşim Akbaş, Muazzez Ersoy’un ‘Aşkın Kanunu’ şarkısını seslendiriyor. Yeşim Akbaş, “Aşkın kanunun yazsam yeniden, kimi ümitleri yel alır gider. Kimi benim gibi sever gönülden, kimi senin gibi el olur gider’ sözlerini söylerken görülüyor.