Zamlı emekli maaşı Temmuz ödemeleri 2024: Emekli maaşları ne zaman yatacak? (4A-4B-4C tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri)

1,8 MİLYON EMEKLİYE ZAM!

Milyonlarca emekli ve memurun maaş zammı belli oldu. Haziran ayı enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerin maaş zammı netleşti. Fakat kök maaşı 8 bin liranın altında olan emekliler yapılan yüzde 24,73 artışa rağmen 10 bin TL maaş alacak.

Hükümet yüzde 24.73'lük artışa rağmen, kök maaşı düşük olduğu için zamdan yararlanamayacak olan 1.8 milyon emekli için çalışma başlattı.