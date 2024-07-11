Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Zamlı emekli maaşı Temmuz ödemeleri 2024: Emekli maaşları ne zaman yatacak? (4A-4B-4C tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri)
Giriş Tarihi: 11.07.2024 10:32 Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 11:07

Zamlı emekli maaşı Temmuz ödemeleri 2024: Emekli maaşları ne zaman yatacak? (4A-4B-4C tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri)

Zamlı emekli maaşları ödene günleri araştırılıyor. 6 aylık enflasyona göre milyonlarca emekli ve memurun maaş zam oranı belli oldu. Yapılan bu zamlar yılın ikinci yarsında geçerli olacak. Emekli maaşlarının yatırılmasına kısa bir süre kaldı. Peki, zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? Emekli maaşı ödeme tarihleri değişti mi? İşte, 2024 Temmuz emekli maaşı ödeme takvimi…

Zamlı emekli maaşı Temmuz ödemeleri 2024: Emekli maaşları ne zaman yatacak? 4A-4B-4C tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri

Temmuz ayı emekli maaş ödeme takvimi yayımlandı. Haziran ayında SSK emekli maaşı ödemeleri ayın 17'si ile 26'sı arasında, Bağ-Kur emekli maaşları ise her ayın 25'i ile 28'i arasında hesaplara geçmişti. Yılın ikinci yarısında geçerli olacak zamlı maaşların belli olmasının ardından zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak merak ediliyor. Peki, Temmuz 2024 emekli maaşları ve maaş fakları ne zaman yatacak? Emekli maaşı ödeme tarihleri değişti mi? İşte detaylar…

Zamlı emekli maaşı Temmuz ödemeleri 2024: Emekli maaşları ne zaman yatacak? 4A-4B-4C tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri

6 AYLIK ENFLASYON FARKI İLE EMEKLİ-MEMUR MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyonunu yüzde 1,64, yıllık enflasyonu da yüzde 71,60 olarak açıkladı. Ocak – Haziran dönemi enflasyonu yüzde 24,73 olarak gerçekleşti. Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 24,73 oranında, memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise yüzde 19,31 oranında zam yapılacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Zamlı emekli maaşı Temmuz ödemeleri 2024: Emekli maaşları ne zaman yatacak? 4A-4B-4C tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri

1,8 MİLYON EMEKLİYE ZAM!

Milyonlarca emekli ve memurun maaş zammı belli oldu. Haziran ayı enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerin maaş zammı netleşti. Fakat kök maaşı 8 bin liranın altında olan emekliler yapılan yüzde 24,73 artışa rağmen 10 bin TL maaş alacak.

Hükümet yüzde 24.73'lük artışa rağmen, kök maaşı düşük olduğu için zamdan yararlanamayacak olan 1.8 milyon emekli için çalışma başlattı.

Zamlı emekli maaşı Temmuz ödemeleri 2024: Emekli maaşları ne zaman yatacak? 4A-4B-4C tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
2024 temmuz ayı emekli maaşı zammının belli olmasıyla birlikte, zamlı maaşların 17 Temmuz tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

İşte tahsis numarasına göre 4A-4B emekli maaşı ödeme günleri;

Zamlı emekli maaşı Temmuz ödemeleri 2024: Emekli maaşları ne zaman yatacak? 4A-4B-4C tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

SON DAKİKA