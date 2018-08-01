Baklava fiyatları düşecek mi?

Gaziantep
'te kilogram fiyatı 80-85 liraya yükselen baklava fiyatlarına bahane olarak Antepfıstığı fiyatlarının çok yüksek olması gösteriliyordu. Yeni hasat sezonuyla birlikte toptancılar ellerindeki malı piyasaya sürmek zorunda kalınca iç fıstık fiyatları 170-200 liradan 90-110 liraya kadar düştü. Yarıya düşen fıstık fiyatlarından sonra baklava fiyatlarında da indirim beklentisi arttı. Baklavacılar sezon başında üreticinin elinden çıkan fıstığın karaborsaya düştüğünü, tüccarın spekülasyon yapmak için piyasaya ürün sürmediğini, bu nedenle maliyetlerinin arttığından şikayet ederek fiyatları arttırmak zorunda kaldıklarını iddia ediyorlardı. Baklavanın fiyatını ve kalitesini en çok etkileyen ürünlerin başında olan Antepfıstığı fiyatlarında hasatla birlikte yeni beklentileri sektörün temsilcilerine sorduk.
"FİYATI DÜŞÜRMELİLER"
Var yılını yaşayan Antep Fıstığı'ndaki fiyatlarda çok büyük düşüş olmasına rağmen baklavanın ucuzlamadığı söyleyen Gaziantep Fıstık Komisyoncuları Simsarlar Esnaf Odası Başkanı Gaziantep Ticaret Borsası Gıda Komitesi Başkanı Mehmet Enver Bal, "Şu anda piyasada yaş boz fıstık 12-13 lira arasında gidiyor. Bu fiyatlar normal, dünya bazında da iyi sayılır. Bizim tahminlerimiz 12-14 aralığındaydı. 210 bin ton civarında bir rekolte bekliyoruz" diye konuştu. Baklavanın fiyatını düşmemesinden şikayetçi olan Bal, "Bu fiyatlarla fıstık ürünleriyle mamul edenlerle başta baklavacılar olmak üzere sıkıntıdayız. Bundan 40 gün önce 220 liraya fıstık alanlar şu anda 95-100 liraya fıstık içi alıyorlar. Baklavanın yapımı ortada, sonuçta gıda ürünü. Gizli kapaklı bir şey yok, ne kadar fıstık kullanıldığı, sade yağ kullanıldığı belli ve her şeyin fiyatı da belli. Baklavacıların yaptığı iş doğru bir iş değil" dedi.
ESNAF ALAMIYOR
Yetkililere seslenen Enver Bal, "Fıstık fiyatlarını bahane ediyorlardı fıstık fiyatları da düştü, fakat baklavanın fiyatların hiç düşüş olmuyor? Milleti enayi yerine koyup da bayram üstü şöbiyetin kilosu 125 liradan satılmaz. Bu fiyatlarla millet tatlıyı zehir etmenin bir anlamı yok. Başka şehirden gelen bazı baklavacılar, bizdeki fiyatlara inanamıyor. İnsanlar başka yerlere gezmeye giderken baklava götüremeyecek bir duruma geldi. Bir yere 5 kilo baklava götürsen 500 lira tutuyor. Daha bir de baklavaya yüzde 10 zam yaptılar. Fıstık esnafın dışında parası olan kişiler tarafından stoka alınıyor. Bu da ilerisi için iyi bir şey değil. Yani şu anda esnaf alamıyor" diye konuştu.
FİYATLAR DENGELİ
Nizip Fıstıkçılar İşletme Kooperatifi Başkanı Ahmet Polat ise, günlük ortalama bin ton boz fıstığın geldiği Nizip Fıstık Hali'nde fiyatların bir dengeye oturduğunu, 15 güne kadar da fiyatların aynı şekilde devam edeceğini söyledi. Yaklaşık bir ay süren boz fıstık hasat döneminde en büyük alıcıların baklava imalatçıları ile tüccarlar olduğunu belirten Polat, bu iki kesimin en az 10 aylık ihtiyaçlarını bu dönemde tedarik ettiğini anlattı.
FISTIĞA HER ZAMAN TALEP OLMUŞTUR
Sadece Nizip bölgesinde yaklaşık 35 bin ton boz fıstık üretimi beklediklerini açıklayan Polat, "Gerçek fiyatların oluşmasıyla herkes önünü görmeye başladı. Fıstıkta her zaman arz-talep dengesine göre fiyatlar belirleniyor. Bu hafta yaş boz fıstığın en iyisinin kilogramı 13,5 liradan gidiyor. Bu da çok yüksek bir fiyat değil. Baklavada kullanılan iç fıstık ise 90-110 lira civarında. Fiyatlar oturdu, önümüzdeki günlerde baklavaya yansımasıyla birlikte fiyatların biraz düşmesini bekliyoruz" dedi.