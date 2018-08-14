Maraş kırmızı biber üreticisine destek geldi

Kahramanmaraş
Büyükşehir Belediyesi tarafından yüzde 80 hibe desteği ile çiftçilere dağıtılan ve 167 dönüm alanda fideden kurulan tarlalarda yetiştirilen Maraş Kırmızı Biberi'nin basına tanıtımı yapıldı. Türk Patent Enstitüsü tarafından Maraş Kırmızı Biberi olarak tescillendirilen ürünün fide olarak çiftçilere dağıtımını gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi önümüzdeki yıllarda salçalık biber üretimi için de destek çalışmaları yapacak. DESTEKLERİMİZ SÜRECEK
Çiftçilere verilen fide desteği ile kurulan tarlalarda incelemelerde bulunarak basına tanıtımını gerçekleştiren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Mehmet Pişkin, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç
'un direktifleri ve destekleri doğrultusunda çiftçilerin yanında yer alamaya devam edeceklerini söyledi.