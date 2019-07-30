ÇÜ TÖMER’de diploma heyecanı

BUGÜN NELER OLDU

Üniversitesi (ÇÜ) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (TÖMER) 2018- 2019 Eğitim Öğretim Yılı mezuniyet heyecanı vardı. Mithat Özsan Amfisi'nde gerçekleşen törenle TÖMER'den Türkçe öğrenen yaklaşık 175 yabancı öğrencimezun oldu. Çukurova Üniversitesi'ne bağlı uygulama ve araştırma- merkezi olan TÖMER, bilimsel akademik alt yapısıyla dil öğrenmek isteyen uluslararası öğrencileri mezun etmeye devam ediyor. Bugüne kadar yaklaşık 1500 yabancı uyruklu öğrenci mezun eden TÖMER, 2018-2019 eğitim öğretim döneminde de 235 öğrenciden 175'ine C1-B2 sertifikası vererek mezun etti. Türkçe öğrenen yabancı uyruklu öğrenciler için tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene, TÖMER Müdürü Prof. Dr. Faruk Yıldırım, Türkoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. A. Deniz Abik, öğretim görevlileri, öğrenciler ve aileleri katıldı. Mezun olan yabancı öğrencilere bölüm hocaları tarafından sertifikaları verildi.