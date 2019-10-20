Kampanyaya rekor katılım

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Yayladağı ilçesinde, Türk Kızılayı tarafından "Kan Ver Kahraman Ol, Bu Güce Sen de Ortak Ol" projesi kapsamında 220 ünite kan bağışı toplandı. Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, Türk Kızılayı tarafından "Kan Ver Kahraman Ol, Bu Güce Sen de Ortak Ol" projesi kapsamında 220 ünite kan bağışı toplandı. Kızılay Hatay Kan Bağış Müdürü Doktor Sinan Atmaca, yaptığı açıklamada, 18 ile 65 yaş arasındaki Türk vatandaşlarının her üç ayda bir kan verebileceklerini söyledi. Kan vermenin sağlık açısından son derece faydalı olduğuna dikkat çeken Atmaca, kan veren kişide fiziki iyileşme sağlandığını ve taze kan hücrelerinde artış olacağını söyledi. Atmaca, Yayladağı'nda duyarlılığın ve bağışçı sayısının çok yüksek olduğunu sözlerine ekleyerek, "Tüm Yayladağılılara göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.