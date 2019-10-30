Demirtaş uçurtma şenliğine katıldı

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Valisi Mahmut Demirtaş, ASKON Adana Şubesi ile Adana Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz günlerde organize edilen uçurtma şenliğine katıldı. TÜYAP Fuar Alanı'nda düzenlenen şenliğe Vali Demirtaş ve eşi Beyhan Demirtaş'ın yanı sıra; Milletvekilleri Tamer Dağlı ve Mehmet Şükrü Erdinç, Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, vatandaşlar ile koruma ve bakım altında bulunan 0-18 yaş grubundaki çocuklar katıldı. Vali Demirtaş etkinlikte gerçekleştirdiği konuşmada, "Geleceğimizin teminatı, beşeri sermayemiz olan çocuklarımız için düzenlenen bu etkinlikler çok anlamlı ve özel. Çocuklarımız için ne yapsak az. İlimizde bu tür etkinliklerin daha çok düzenlenmesini, tüm sivil toplum örgütlerimizin ve vatandaşlarımızın da bu tarz etkinliklere katılmasını temenni ediyor, bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.