Şehit yarbay Songül Yakut’a vefa

ADANA'DA Sarıçam Belediyesi organizasyonu ile bu yıl ikincisi gerçekleştirilen "Menekşe Futbol Turnuvası"
şehidimiz Yarbay Songül Yakut anısına düzenlendi. Turnuvanın başlama vuruşunu başkan Bilal Uludağ yaptı. Uludağ, "Etkinliğimize katılarak bizlere güç veren mahalle gençlerine, futbol takımlarına, onlara destek veren spor severlerimize ve bizleri yalnız bırakmayan siz saygı değer hemşerilerime gönülden teşekkür ederim"
dedi. 6 takımın katıldığı turnuvanın finali pazar günü oynanacak. Başkan Uludağ, "Sporla yaşayan, sporu yaşam kültürü haline getiren bir nesil için sağlam adımlar atmaya devam ediyoruz. Sporun birleştirici ruhu ile gençlerimizin sportif müsabakalarda mücadele azmini ve yarışma heyecanı kazanmasını, turnuvamızın Sarıçam adına birlikteliğimizi güçlendirmesini temenni ederek Sarıçam ve Sarıçamlı'ya yakışır dostça kardeşçe bir mücadele olmasını diliyorum"
ifadelerini kullandı.
Songül Yakut kimdir?
- Songül Yakut, 1976'da Malatya'da dünyaya geldi. Kara Harp Okulu'nun jandarma sınıfından 1997 yılında teğmen rütbesiyle mezun oldu.
- Görev yaptığı bölgelerde sık sık köy gezilerine çıkarak köylü kadınların sorunlarını dinliyordu.
- Türkiye'nin ilk kadın ilçe jandarma komutanı olarak bilinen Songül Yakut, başarılı çalışmaları nedeniyle 1 yıl erken terfi ederek yüzbaşı rütbesine ulaştı.
- Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kumpasıyla görevinden uzaklaştırılan Songül Yakut, verdiği zorlu hukuk mücadelesiyle üniformasına tekrar kavuştu.
- 31 Mayıs 2017 tarihinde Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba'da meydana gelen helikopter kazasında, Jandarma'nın ilk kadın komutanı olarak şehit oldu.