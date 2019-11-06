Şehit yarbay Songül Yakut’a vefa

BUGÜN NELER OLDU

ADANA'DA Sarıçam Belediyesi organizasyonu ile bu yıl ikincisi gerçekleştirilenşehidimiz Yarbay Songül Yakut anısına düzenlendi. Turnuvanın başlama vuruşunu başkan Bilal Uludağ yaptı. Uludağ,dedi. 6 takımın katıldığı turnuvanın finali pazar günü oynanacak. Başkan Uludağ, "Sporla yaşayan, sporu yaşam kültürü haline getiren bir nesil için sağlam adımlar atmaya devam ediyoruz. Sporun birleştirici ruhu ile gençlerimizin sportif müsabakalarda mücadele azmini ve yarışma heyecanı kazanmasını,ifadelerini kullandı.Songül Yakut kimdir?- Songül Yakut, 1976'da Malatya'da dünyaya geldi. Kara Harp Okulu'nun jandarma sınıfından 1997 yılında teğmen rütbesiyle mezun oldu.- Görev yaptığı bölgelerde sık sık köy gezilerine çıkarak köylü kadınların sorunlarını dinliyordu.- Türkiye'nin ilk kadın ilçe jandarma komutanı olarak bilinen Songül Yakut, başarılı çalışmaları nedeniyle 1 yıl erken terfi ederek yüzbaşı rütbesine ulaştı.- Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kumpasıyla görevinden uzaklaştırılan Songül Yakut, verdiği zorlu hukuk mücadelesiyle üniformasına tekrar kavuştu.- 31 Mayıs 2017 tarihinde Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba'da meydana gelen helikopter kazasında, Jandarma'nın ilk kadın komutanı olarak şehit oldu.