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Prematüre doğan bebekler yararına kermes

Giriş Tarihi: 23.11.2019
Prematüre doğan bebekler yararına kermes
DÜNYA Prematüre Günü, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde çeşitli etkinliklerle kutlandı. Bu yıl ayrıca yenidoğan prematüre bebekler yararına kermeste düzenlendi. Etkinlikte prematüre doğan bebeklerin yenidoğan ölüm nedenleri arasında birinci sıraya yükseldiği bu ciddi sorunun en kısa zamanda mümkün olan en düşük düzeye çekilmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Neonatoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Satar, tüm dünyada her yıl yaklaşık 13 milyon bebeğin prematüre olarak doğduğunu ve bunlardan yaklaşık bir milyon bebeğin, prematürelik ve onun yol açtığı sorunlar nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek, 12 milyon bebeğin de zorlu bir yaşam mücadelesi verdiğinin altını çizdi.
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Prematüre doğan bebekler yararına kermes
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