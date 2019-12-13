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Yüreğir’de sosyete pazarı açıldı

Giriş Tarihi: 13.12.2019
Yüreğir’de sosyete pazarı açıldı
ADANA'DA Sosyete Pazarı haftada 2 gün artık Yüreğir'de de açılıyor. Pazar günleri PTT Evleri Kapalı Semt Pazarında açılacak olan sosyete pazarı, Çarşamba günü ise Atakent Kapalı Semt Pazarında Yüreğirli vatandaşlara hizmet verecek. Pazarın açılması için vatandaşlardan yoğun bir talep geldiğini belirten Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ''Bizler vatandaşımızın istek ve taleplerine önem veriyoruz. Yüreğir'deki esnaflarımızda bu sürece dahil olacaklardır" dedi. Kocaispir, Yüreğirli esnaflarında sosyete pazarında satış yapacağını ve mağdur edilmeyeceğini belirtti.
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Yüreğir’de sosyete pazarı açıldı
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